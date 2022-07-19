ADHD患者會考放榜得1分 爸爸一句話令他振作 創立童協助SEN家庭

中學文憑試下周三（20日）放榜，對於學生及家長來說心情難免緊張，幫助sen小朋友 情緒丶行為丶 言語及讀寫方面的香港童協創辦人林雲峯(Timothy) 回想自己過去在中學會考只有1分，但因為其父的一番話，不但沒有因此自暴自棄，更令他重新振作，堅持自己擅長及興趣發展。

(相片由受訪者提供)



Timothy回想當年收到1分的會考成績單時，得確心情一沉，但最傷害的是班主任對他說：「派成績表時佢一臉不屑向我講:『都唔會唔開心㗎啦，你都預咗。』幸而父親看到成績單後的反應完全不同，「他沒有責備我，他說：「人生最緊要學識專注做好一樣嘢就足夠。』正因為他的鼓勵，讓我在無數打擊和白眼之下，依然能夠堅定走下去。」

選擇自己不喜歡的課程

拿着1分的成績表，身邊有不同聲音給予Timothy不同的意見，最終他按着大家期望，修讀了自己不太喜歡的酒店文憑，因為大家都說這有助前途，至少畢業後確保能找到工作。但半年過後，Timothy真的捱不住想退學，而身邊的人又說：「你這樣太沒毅力，至少都要讀至畢業。」他說:「今時今日我明白到其實堅持讀完自己沒興趣的科目是與毅力無關，因為將力量放在不適合的事情上其實是一種浪費。最後我決定退學，開始工作，當然沒有學歷的入場券的確有一點『不便』，但我卻活出自己並更有勇氣。」

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被女友嫌棄

可能沒有亮麗的成績表及證書文憑，令Timothy的「起點」較艱難，他做過銷售工作，保險從業員，亦曾在NGO機構工作過，晚上校一邊進修，「那時候我失戀，被女方看不起，看到我媽對我也不抱期望，我想雖然我沒有行最多人的路，但我仍可曲線去進修取得學位，不過沒有錢，於是半工讀，晚上繼續進修。」最終建立了屬於自己的輔導機構香港催眠輔導中心及與太太一起創辦了協助SEN小朋友包括情緒丶行為及言語及讀寫方面的香港童協兒童發展中心，並獲得香港青年創業家大奬。

Timothy於2015年獲得香港青年創業家大奬(相片由受訪者提供)

家長想要等於孩子想要?

Timothy承認家長望子成龍是很正常的事，「畢竟有誰不想子女走在康莊大道之上，一帆風順呢，愛一個人就希望他好。」他建議家長可以先想想自己的期望對子女而言是否真的合理，他說:「你想要的和他想要的真的相同嗎？所謂『好』的標準又是甚麼？」



對於成績不理想的學生，他說:「我不會講成績不重要這些漂亮說話，我更不會對你說那個名人讀書不好都一樣成功的廢話，因為我們不是要走別人的路，而是要開創自己的跑道。」他特別寄語即將放榜的青年人:「無人可以定義你，除了你自己。」