范范碩士畢業一洗假學歷黑歷史　呢位星媽會考5分再一級榮譽畢業

「范范」范瑋琪日前報喜！原來她早前在國立台灣師範大學的國際時尚高階管理碩士在職專班碩士畢業，在12日舉行的畢業禮上老公「黑人」陳建州亦有到場祝福，見證她順利取得畢業證書。娛圈中不少星媽在生小朋友之後仍積極進修，其中一位會考雖然只得5分，但最後學士一級榮譽畢業！



范瑋琪早前表示在台師大碩士畢業，一洗之前就讀「哈佛進修學院」而不是「哈佛大學經濟系」的高學歷黑歷史。她早在3月完成論文口試的時候已感性發文：「謝謝我的指導教授和口試委員，在師大唸書的這兩年我萬分珍惜，謝謝神給我這樣重新走進校園學習，重新認識這個世界的兩年，讓我知道如何恰如其分的和自己相處，對所有的流言蜚語一笑置之坦然面對。」

而她終於畢業，順利獲得碩士頭銜，透過經紀公司表示：「很開心在臺師大度過充實的2年，一路上臺師大的老師教授都很照顧我，同學也都很幫忙，也終於完成論文，拿到碩士學位。」

歐倩怡

41歲的歐倩怡自2006年與郭晉安結婚後，先後育有一子一女的她漸漸淡出幕前。不過她照顧一對子女的同時亦沒有放棄過學習，先後修讀了市場及管理學學士課程，以及食物及營養學。歐倩怡當年會考只有5分，而她一步一腳印地完成了「食物及營養學榮譽理學士」的課程，更以一級榮譽的好成績畢業，擠身高學歷星媽榜。

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雨僑

雨僑和羅力威育有一女，平日亦有在IG和YouTube平台分享育兒心得。雨僑於香港中學會考取得26分，並於2007年在香港大學生物系畢業，並已考獲八級鋼琴證書，絕對是有實力的星媽。

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郭羨妮

近日有參與ViuTV劇集《冥冥之中》的郭羨妮，在2012年誕女之後生活漸漸低調，近日再次出鏡，明顯凍齡有術，樣子沒有大變。而她在幼時就讀於天神嘉諾撒學校及嘉諾撒聖瑪利書院，其後大學就讀於西門菲莎大學，主修心理學和經濟學。

麥雅緻

麥雅緻和張穎康於2012年結婚，婚後先後誕下大女「小豆」、二仔「小花生」及細仔「小蛋黃」，組成五口之家。麥雅緻家境好，學歷高，10歲時移居美國三藩市，畢業於三藩市大學（University of San Francisco）教育碩士課程，曾任幼稚園教師；2005年落選香港小姐，後來曾擔任無線節目《東張西望》主持。她和張穎康10年婚姻，從沒因為對方的家境而看低過男方，二人十分甜蜜。

謝安琪

謝安琪和張繼聰育有一對可愛仔女，而她未入行前是在香港大學畢業、主修美國研究。她曾於2012年以華裔歌手身份出席百老匯歌舞劇《珍愛沉默的眼淚》首映禮，接受訪問時大騷流利英語，令人十分驚艷。