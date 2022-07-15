台灣10歲血癌女童化療3年仍復發　接受最新細胞治療後完全康復

台灣台大醫院宣布，早年女童亭亭罹患「兒童B細胞急性淋巴性白血病」，經歷3年化療後仍復發，但在院方的建議下接受CD19 CAR-T細胞治療，終於根除體內癌細胞，現在已完全康復，毋須再受癌症折磨！



女童亭亭5歲半時因患有「兒童B細胞急性淋巴性白血病」須住院治療，經過3年化療後，終於檢測不到癌細胞。怎料結束化療數月後癌症復發，透過藥物治療亦無助紓緩病情，因此在醫生的建議下接受CD19 CAR-T細胞治療。亭亭於今年4月輸注2袋CAR-T細胞，接受一次性注射後已驗不到癌細胞。

亭亭與癌病對抗多年，終於康復。（台大醫院）

綜合診療部細胞治療科主任姚明表示CD19 CAR-T細胞治療適用於「B細胞急性淋巴性白血病」與「B細胞淋巴瘤」患者。此療程需利用基因工程的技術，先從病人體內分離出T細胞，並透過基因改造，在T細胞上安裝可以鎖定癌細胞的導航標靶，癌末病人注射一次便有望治癒。

現時台灣的全民健康保險並不涵蓋CAR-T細胞治療，患者需要自費1000萬台幣，費用龐大，一般民眾難以負擔。亭亭父母亦表示為了救治愛女，只能賣屋籌錢。幸好最後治療成功，亭亭完全康復，能夠健康成長。