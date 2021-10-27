9歲女童高燒2星期證實患血癌急需骨髓　媽媽：好需要有心人捐贈

9歲女童沈珺妍（Charlotte）上月突罹患骨髓性白血病（血癌），現急需骨髓捐贈。其親友呼籲大眾到紅十字會登記成為「週邊造血幹細胞及骨髓捐贈者」，以增加配對機會。媽媽在接受訪問時表示，女兒經第一期化療後，癌細胞指數仍然高企，「希望大家知道這個病好需要有心人捐贈，同時可幫助同樣急需合適骨髓的病人。」

（相片由受訪者提供）



冀兩星期內物色合適骨髓

沈媽媽的朋友Mandy昨日（26日）在社交平台發文，指Charlotte於8月尾突然高燒不退，安排驗血後證實患癌，獲轉介至啟德兒童醫院。由於疫情期間沒有海外聯繫，Charlotte只能靠本港骨髓資料庫作配對。她公開呼籲18至50歲的人士親身前往紅十字會，登記成為「週邊造血幹細胞及骨髓捐贈者」，或於捐血時登記成為捐贈者。

紅十字會將為捐贈者的血液與Charlotte（及其他有需要人士）進行配對，如確定為合適捐贈者，將獲通知進行進一步配對及身體檢查，希望兩星期內可物色適合的造血幹細胞進行移植，延續生命。

有別於傳統的骨髓捐贈，週邊造血幹細胞的採集過程過程與捐血相似，無需全身麻醉或住院，需時3至4小時，在捐贈者的手臂上抽取不多於250毫升週邊血液（相當於3%造血幹細胞），血液採集完成後，捐贈者即日可回家休息。

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化療效果未如理想

媽媽在接受訪問時表示，女兒突然因持續發燒超過兩星期，求診後於上月證實患癌。女兒已接受第一期化療，惟癌細胞指數仍然高企，現進行第二期化療，並於昨日獲醫生告知開始作骨髓配對。

「希望珺妍支持住，所有屋企人、朋友、老師，都等緊佢康復。希望大家知道這個病好需要有心人捐贈，希望珺姸的故事可同時幫助同樣急需合適骨髓移植的病人。」