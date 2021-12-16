11歲男孩患罕見血癌急求骨髓續命　Ian、Dee Gor呼籲捐骨髓行動

11歲男孩麥韶洋，去年證實患上罕見血癌，經過十個月的治療，卻出現「早期復發」迹象，現正在醫院接受治療，醫生指存活率僅五成，急需骨髓續命。媽媽Katherine呼籲市民登記為周邊血幹細胞及骨髓捐贈者，她希望韶洋及其他患者能早日找到合適骨髓，呼籲市民伸出援手，到紅十字會登記為捐贈者。



何啟華Dee Gor及陳卓賢Ian呼籲幫忙

韶洋是Error成員何啟華Dee Gor的粉絲，而媽媽則是Mirror成員陳卓賢Ian的粉絲。為了幫助韶洋，兩人早前亦於其個人IG Story分享呼籲捐贈骨髓的帖文。Dee Gor的fans club更以捐出3萬元給「兒童癌病基金」，希望可以呼籲更多人登記捐骨髓。

韶洋十分熱愛攀石，因此不少攀石場甚至「中國香港攀山及攀登總會」也有為韶洋出一分力，幫忙宣傳捐骨髓血液行動。

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若沒有合適的捐贈者次選是臍帶血

媽媽Katherine指出，目前韶洋治療主要依靠本地捐贈，海外暫不被考慮，如果沒有合適的捐贈者，次選是臍帶血，最後的選擇是由父母捐贈，即半脗合移植。她希望韶洋及其他患者均能早日找到合適骨髓，呼籲廣大市民伸出援手，到紅十字會登記為捐贈者。

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熱心人士分享，捐贈方法為周邊血幹細胞捐贈，捐贈者不用全身麻醉，也不用在尾龍骨處動手腳，整個周邊血幹細胞採集需要約4至5小時，每次需捐200至300毫升(cc)，即日就可回家。

根據紅十字會輸血服務中心網頁資料，市民可到香港紅十字會輸血服務中心的固定捐血站辦理登記及驗血手續，成為骨髓捐贈者。

按我查看登記資格及手續

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