兒童身高｜子女未來有多高？3招可預測　遺傳外還有其他因素影響

為了讓孩子未來的身高可以高人一等，很多爸爸媽媽都曾經嘗試各種方法，希望孩子可以再長高一點。但有甚麼方法可以較準確地預測孩子未來的身高？其實想準確地預知未來並不可能，但爸爸媽媽可以透過以下3個方法預算，作為孩子未來高度的參考！



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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【兒童身高】孩子未來會長多高？3招預測孩子未來身高 確保孩子預期成長！】