孩子鍾意食甜嘢？分分鐘過胖性早熟　呢7種食物小朋友要少食

孩子總愛甜食，但若然吃得太多，運動量低，便容易造成過胖、糖尿、性早熟等健康問題。糖分過高的食物，更可能降低孩子味蕾的敏感度，令他們偏向追求「重口味」食物。再者，不少食物看似健康，但其實孩子應該少吃，家長務必要注意！

按圖即睇7種不建議食物：

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1.果汁

顏色鮮艷的果汁對孩子來說十分吸引，但一杯果汁含5至6茶匙糖，溶解後的糖立即被吸收到血液中，不利於碳水化合物的代謝。美國兒科學會建議，孩子多吃水果，而不是喝果汁。由於水果中的纖維、果汁逐漸被吸收，家長可先嘗試讓孩子喝鮮榨果汁或冰沙。

2.乳酪

家長選購乳酪前，宜先閱讀清楚營養標籤，宜選擇成分天然，而不是糖分過高的乳酪。含有水果的乳酪多數含大量糖分和脂肪，卡路里高，或導致兒童超重，增加患上糖尿病的風險。

3.穀物

穀物如麥片、粟米片等，多在廣告裡被包裝成健康食物，聲稱含豐富維他命及礦物質。事實上在穀物片的生產過程中，去除了粟米、小麥等的健康元素，僅殘留碳水化合物及大量糖分。此外，穀物難令孩子飽肚，家長可以燕麥片取代，並添加水果和堅果，使其對兒童更具吸引力。

4.蜜糖

香甜的蜜糖最令孩子欲罷不能，事實上，2歲以下的孩子宜吃蜂蜜，除了可能引起過敏反應，蜂蜜更含可導致肉毒桿菌病的細菌，影響孩子健康。

5.葡萄

葡萄含兒童所需的維他命和礦物質，本是良好的水果選擇，但對孩子有一大隱憂，便是它們又大又滑，容易引起吞嚥及消化困難，甚至噎到。因此對2歲以下的兒童來說，香蕉是更好的代替品。

6.兒童複合維他命

不少父母憑自己的知識和經驗，在沒有諮詢專家的情況下，為孩子選擇複合維他命，這是十分危險的，選購此類產品前宜經醫生處方。另一方面，除了有效成分，維他命產品或會額外添加化學成分，吃多了可能帶來健康隱憂。事實上，孩子從食物中便可獲取必需的維他命，無需以多餘的保健品來補充營養。

7.奶昔

以牛奶、水果、糖漿作主要材料的奶昔高脂、高糖，跟一杯汽水無異，可能導致心血管疾病。不只兒童，即使對於成年人來說，也不宜多吃。

資料來源：Bright Side

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