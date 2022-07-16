驅蚊｜孩子耳朵被蚊咬　紅腫得超誇張　毒舌網民笑指變咗史力加

暑假來臨不少家長都會替孩子安排戶外活動，然而親近大自然時也非常容易一個不小心就被蚊蟲叮得滿頭包。一名家長秀出幼童的「史力加耳朵」，無奈表示「好心痛」，意外釣出許多家長曬照說「我寶貝也是」，吐露對於孩子被蚊蟲襲擊的不忍。



孩子被蚊咬得變成這樣，定叫爸媽心痛吧！（按圖了解）

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Facebook群組「加藤軍台灣粉絲團2.0」發佈一張兒童的側面照，小小孩的右耳腫了一大塊幾乎變形，還大片脫皮。家長呼籲「夏天帶小朋友去戶外玩真的要注意，好心痛」，底下有網友貼出史力加卡通圖案，毒舌地寫說「地獄我來囉」。

由於這種腫脹狀況很少見，有網友討論說：

．「這是黏上去的吧」

．「以為PS過」

．「我怎覺得是修圖」

．「完了芭比Q完了」

．「好好笑哈哈，這耳朵可以拿去丟掉了」

．「這樣還聽得到嗎」

．「好可憐」

．「雖然這不能笑，但為甚麼嘴角自己往上揚了」



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不少苦主家長紛紛貼出自己兒女被蚊蟲叮咬的照片，表示：

．「我女兒也這樣過」

．「史力加童年」

．「我家小的孩子，被鄉下蟲子咬也變豬耳朵」

．「小孩耳朵被蚊子叮，真的會很腫，我笑過我兒子」

．「這是甚麼症狀？有醫生可以提供正經的答案嗎？」

．「好可憐啊！我兒子小時候大拇哥被蚊子叮，結果腫起來跟兩隻手指頭一樣大，直接放大一倍」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】