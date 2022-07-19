1歲嬰80%皮膚燙傷 台灣急症室醫生心痛：發現4種燙傷痕跡請即報警

日前，台灣急症室醫生網上撰文感慨「最痛恨的，莫過於家暴」，源於某天接到急救案件，按照家屬說法是意外，但移除嬰兒的衣服後發現，是一宗嚴重虐童案。一名年僅1歲的嬰兒，全身80%燒燙傷，而孩子身上亦出現特殊的「斑馬紋」，明顯「蓄意燙傷」才會造成，讓在場的醫護都心痛搖頭。



童年本應是快樂的 但有些人童年飽受虐打

翁梓華醫師在Facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」發文表示一宗難以置信的虐童案。某天下午，翁醫師接到急救員的電話說會送來一對母子，孩子大面積燒燙傷。家屬原本的說法是宗意外，結果移除衣服後發現「斑馬條紋」，才驚覺是一宗嚴重虐童案。一歲小朋友竟全身80% 燙傷，這是明顯「蓄意燙傷」！



「童年，本該是個充滿笑聲的日子，但有人的童年，卻只有落在身上的棍子。」他說。他續指無法忍受虐童案，更稱「受虐的兒童，長期活在無止盡的無助、恐懼、自責之中，即使身心受到巨大煎熬，也無人能訴說。」所以，翁梓華醫師決定公開這宗虐童案，希望大眾如看到這樣受傷的孩子，協助通報，不再姑息家暴。

「斑馬條紋」是蓄意燙傷的鐵證 如發現4種燙傷痕跡請即報警

翁梓華指出，日常生活中也會被燙傷過，但這「斑馬條紋」的燙傷是典型的「蓄意燙傷」。「這是由施暴者抓著孩子的肩膀與膝蓋故意將小朋友壓入滾燙的水中，所以這類被燙傷的孩子，身上會有特殊的燙傷痕呈現。」他補充。

1.身上會有像是斑馬的條紋

小朋友被放入燙水的時候身體處於『蜷曲狀態』，皮膚皺摺處相對比較不會被燙傷。

2. 屁股周邊燙傷程度較輕

由於施暴者會避免燙到自己，通常水不會放太滿，壓入水中的時候，因為直接接觸到熱水盆底部，所以皮膚燙傷程度較輕微。

3. 會陰部燙傷程度較輕微

由於孩子被燙的時候反射會讓大腿夾緊，會陰部被包在大腿之間燙傷通常也比較輕微。

4. 四肢可能呈現袖套式（Glove）、或是襪子式（Sock）的燙傷

孩子掙扎的過程中，會嘗試從燙水中撐起或是站起，過程中，會導致手、腳擁有上述的燙傷型態。

發現4種燙傷痕跡請即報警 圖片來源：急診柯南．翁梓華醫師@Facebook專頁

「身為急診科醫師，我必須說家暴並非家務事，多一些關注，也許我們可以挽救更多的傷痛！」翁梓華希望大家若看到類型的孩子，定必報警求助，免得姑息家暴！

《本文經翁梓華授權刊登》