孩子愛用暖包、暖爐取暖易遭慢性燙傷　現火逼性紅斑冰敷療效微弱

寒流來臨，很多人會使用暖包、暖爐、電熱毯等用品取暖，若使用時間過久，小心「火逼性紅斑」。台灣台北林口長庚皮膚科主治醫生黃毓惠表示，慢性燙傷患者通常不會有感覺，可能過幾天才出現紫紅色斑塊，會告誡病人不要再使用暖包、火爐等用品，如果一定要使用，則盡量保持距離，症狀會慢慢改善。

使用暖包會導致燙傷？（按圖了解！）

+ 5 + 5 + 5

使用暖包「慢性燙傷」 通常沒感覺

黃毓惠表示，「火逼性紅斑」通常是人們使用暖包、暖爐等用品，因直接接觸或紅外線遠距熱能，產生非急性傷害。另外有些人在較高溫環境下工作，也可能出現職業傷害。皮膚會出現網狀的紫紅色斑塊，可能久久不消退，甚至逐漸變黑，通常病人不會有感覺。

慢性燙傷與一般燙傷有甚麼不同？她解釋，慢性燙傷同樣是由熱能造成皮膚損害，也是一種熱傷害。然而只有急性燙傷才會用燙傷傷害去分類，至於慢性燙傷，因為不會立即發生，可能過幾天才會出現症狀。至於坊間有燙傷溫度和接觸時間的表格，那可能只是推測，因為不可能以人體做實驗。

不用特別治療 應停用保暖品

黃毓惠提醒，使用暖包應避免直接接觸任何皮膚，應適時更換使用部位，也不要接觸太久，避免溫度太高，盡量保持距離。大家若出現「火逼性紅斑」，通常不用特別治療，即使冰敷也沒有太大療效，應立即停止使用暖包等產品，皮膚自然會慢慢恢復。

此外，冬天如果沒有下雨，空氣濕度太低，會減少皮膚油脂分泌，可能產生「缺脂性皮膚炎」，皮膚出現不規則，紅色網狀的龜裂、落屑及抓痕。黃毓惠指出，這時若使用暖氣，會使濕度更加減少，加劇皮膚發炎，大家應注意。

相關文章：冬天保暖│氣溫急降中醫教你用暖貼保護三部位 必飲保暖粥暖身

+ 2 + 2 + 2

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】