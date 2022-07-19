麥何小娟新作分享育兒秘笈　麥明山、麥明詩感謝母親給予快樂童年

麥何小娟（麥太）任職了35年的職業治療師，培育出任職醫生的兒子麥明山以及「十優港姐」麥明詩。她坦言，在教育子女的過程中，「從沒為他們睇功課、沒有喝罵他們」，而是用科學和專業的方法去鼓勵他們學習、愛上學習。她最新的著作《麥太培育秘笈》分享用專業的方法育兒，不用打罵、也不用逼迫，讓小朋友在正向的環境下成長。

攝影：鄭子峰，部分圖片由出版社提供



麥太表示，在第一本書《我的女兒麥明詩—一張白紙到10優的培育經歷》出版的5、6年間，陸續在社交媒體收到不少媽媽對教養的查問，於是她希望透過今次的新作品，分享自己的專業知識，深入淺出地讓香港家長改變育兒的方法，不再使用打罵和逼迫。新作更採一問一答的方式，成為一本更易閱讀的工具書。

她指，育兒的成敗有時只在乎一句說話或一個反應，面對小朋友有時發脾氣、扭計，媽媽的情緒管理也十分重要。「好多時媽媽傾向『負向增強』的方式教小朋友，用嘮叨的方法令小朋友去學習，他肯做了才停止，令小朋友對學習的印象變得負面。」她解釋，小朋友不時在街上大吵大鬧要買玩具，直到家長肯就範才停止，否則變本加厲，其實彼此都是在用「負向增強」的方法去「威逼」對方，造成一個惡性循環。

麥太分享，從小她都沒有為2個仔女查看功課、沒有逼他們溫書學習，她反而活用一些遊戲、玩具，令他們愛上學習，從而「自動自覺」。例如，她和明詩走在街上時，問問明詩認得哪些字，又或者製作玩具來發展明山的乘數概念，把學習融入在日常生活之中。

她認為，孩子喜歡一件事，自然會做得開心、做得好。她舉出兒子選科作例，當年很多尖子學生都選擇入讀「環球金融」學系，但麥明山則一心想選醫科。到後來，兒子有次回來和她分享，半夜快要放工時的時候拯救了一個媽媽，「雖然少了睡眠休息的時間，但他很開心，覺得幫到人很有意義」，假如當初逼迫兒子按父母的想法選擇職業，或者他就不會無條件地喜歡自己的工作和生活。「孩子喜歡的就多支持和鼓勵，他才更有動力去做得好。」麥太說。

麥太分享「移民故事」

近日很多家庭都計劃帶子女移民外國，崇尚外國的教育，希望減低家長和小朋友的學習壓力。麥太一家曾有4年定居澳洲，再回流到香港，一對子女入讀本地的主流學校。她奉勸家長：「不要把移民的問題看得太簡單，移民不會解決一切的問題。」

她認為，不同的國家地區有不同的文化，教育亦是各有優劣，西方也有崇尚東方教育的家長。她指，家庭教育對孩子而言高於一切，如果家庭教育做得好，影響孩子一生的成長。她在書中亦指，至今沒有後悔回流的決定，而子女選擇到哪兒讀書，則是尊重他們的決定，並非是她的安排和計劃，只要他們喜歡就可以。

新書講座

我的培育秘笈：輕輕鬆鬆不做虎媽

日期：2022-7-20 （三）

時間：下午4:00 至 下午5:30

地點：會議室 S423-424

講者：麥何小娟

*請先報名留位