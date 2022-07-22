DSE放榜｜男考生倫理與宗教考獲5**‎ 32分創下校內優異成績

應屆中學文憑試約有七百多人應考倫理與宗教科，有7人考獲5**，其中一位就是就讀佛教沈香林紀念中學的顏俊傑同學，他報考了六科共得32分，最佳五科共27分，創下校內優異成績。



無懼出路窄 決意升讀哲學系

考試當日顏俊傑狀態大勇，最後亦如期考獲5**。他計劃升讀中文大學哲學系，認為中大學習氛圍濃厚，是理想的學習環境。而且他喜歡思考並探究不同議題，曾參與香港辯論超級聯賽2021並獲得冠軍，也於全港高中生即席演講大賽榮獲金獎，他相信就讀哲學系能進一步啟發思考。

不少人認為哲學系畢業的就業選擇有限，但他卻不認同此說法：「很多人都說讀哲學出路窄，但我不認同，哲學有助邏輯思考，處理問題時具優勢，能應用在不同層面。」他亦希望日後能從事普及哲學的工作，或者為公眾解開心靈困惑、啟發思考，期望貢獻社會。

科目所需的思考模式 對學業發展有莫大裨益

顏俊傑分享當初選修倫理與宗教科，除了因為是佛教徒，想了解更多宗教知識之外，更大原因是對探討倫理議題感興趣，他閒時喜歡研究性別認同、墮胎等社會議題。他認為自己以前的想法較片面，容易偏向某一方的意見，有既定立場。修讀這科後，他明白到學習時抱持偏見，只會限制自己接收不同知識，他學會思考不同立場的意見，也會用新角度思考，開闊見解。

學習時抱持偏見，只會限制自己接收不同知識。

分享倫理與宗教科應試要訣

備試期間正值第五波疫情，顏俊傑表示疫情影響下未能與同學一起複習，影響學業氣氛，而且在家學習時，未能即時向老師提問也影響了學習效率。他分享複習倫理與宗教科最重要是不斷複習歷屆試題，參考標準答案從而改進自己的答案，有疑問時也應與老師討論。

他也向其他修讀倫理與宗教科的學生分享應試秘訣，科目重視思辯過程，以及概念解說與邏輯的連貫性，答題時需要提出正反理據、駁論、構建論點等，要在短時間內清晰作答。他建議學生盡量多寫字，因為需要用較長篇幅清楚闡釋論點，舉例時應套用不同的概念和例子，並完整解說兩者之間的關聯。