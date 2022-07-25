親子好去處｜多間商場推廣環保動保　家長帶動物迷子女行街增知識

全球暖化及環保一直都是備受關注的重要議題，家長除可以在日常生活習慣讓孩子明白愛護環境的重要性，今個夏日還可以到訪以下商場，觀賞及體驗各種以動物及環保為主題的展覽與活動！當中新港城中心更以亞馬遜雨林為概念打造「盛夏雨林探索站」主題活動，讓小朋友學習生物多樣性及保育知識。



新港城中心

由8月6日至10月4日，馬鞍山MOSTown新港城中心將化身熱帶雨林探索大本營，參照全球最大的熱帶雨林 — 亞馬遜森林，打造「盛夏雨林探索站@MOSTown」。場內除佈滿龍血樹、散尾葵、龜背竹等特色植物，亦有1:1打造、1.8米高的瀕危「巨獺」雕塑。同場亦會舉辦「博遊生物@MOSTown」標本展，由香港大學生物科學學院專家團隊管理的香港生物多樣性博物館將展出8種珍貴的熱帶及亞熱帶雨林珍貴動物標本，當中包括被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》的黃喉擬水龜、及身長只有45至60厘米的迷你爪哇鼷鹿。

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動物愛好者除了影相及看展覽，更可以玩互動遊戲認識更多雨林獨有的珍稀動物。顧客於活動期間以電子貨幣單一消費滿港幣$200及「讚好」MOSTown新港城中心Facebook專頁，即可以參加互動遊戲「雨林動物保育基地」，於叢林間以雙手撥開樹葉尋找包括巨獺、南美貘、彩虹巨嘴鳥、金獅面狨、紫藍金剛鸚鵡及藍箭毒蛙多款珍稀動物。遊戲分為單人及雙人模式，玩家於限時內找到指定數量的動物，將有機會得到商戶現金券或優惠券乙張。

顧客成為H．COINS 會員及「讚好」MOSTown新港城中心Facebook專頁，更可以走進全港首創的全方位電子「晝夜雨林體驗館」，在光影及環迴聲效中，觀賞熱帶雨林晝夜交替的壯觀景致。參加者更可以即場憑150 COINS於體驗館內由專人拍攝數碼相片，並有機會獲得商戶優惠券乙張。

新都會廣場

為配合【Metro Green】大型綠色年度企劃，新都會廣場於今個夏日將以「綠色玩樂體驗」、「綠色耕種」、「環保閱讀」三大主題活動打頭陣，推出7大Go Green體驗，包括千朵向日葵壯麗的「夏日花祭」、親子齊齊成為農夫的「都市農夫種植體驗」、DIY回收物重生「農莊導賞團及環保工作坊」、支持本地農產的「與種籽有約」農墟市集、閱讀同時實踐環保的「智能漂書機」及培養綠色消費習慣的「綠色消費 ‧ 儲印賞」。

綠色玩樂體驗：

由即日起至8月份，場內L5空中花園將化身「夏日花祭」，擺滿多頭、黑蕊及黃蕊等過千朵向日葵花海。另外廣場亦將首度夥拍蔬菜統營處及魚類統營處，於7月23、24日、10月1、2日及11月5、6日，舉行共6場「與種籽有約」農墟市集，逾20間本地農戶按照時令售賣本地優質、有機蔬菜、水耕菜和手工有機天然產品。

新都會廣場與場內近40間美容品牌、時尚服飾及餐飲商戶聯手推出「綠色消費 ‧ 儲印賞」換領活動，The Point會員由即日起至8月6日，以電子貨幣即日於場內任何商戶消費每滿HK$100 便可領取電子印花一個，累積指定數量的電子印花，便可透過The Point手機應用程式換領農莊導賞團及環保工作坊、都市農夫種植體驗等。於綠色消費商戶消費，更可額外換領禮品。

綠色耕種：

新都會廣場與雲耕一族將聯手舉辦「都市農夫種植體驗」，顧客可在指定日子參加工作坊，由專人教授撒種、淋水、施肥等基本種植知識，然後將獲發一塊屬於自己的有機小農田，為期1個月，讓參加者可栽種心水農作物，見證由種子種成農作物的過程，其後更可將農作物帶回家及獲發証書，正式成為一個「都市農夫」。

顧客亦可參加「農莊導賞團及環保工作坊」，先在專業農務助理帶領下體驗收割農作物過程，然後參加升級再造工作坊，如「天然素材紥染班」、「升級再造小手作」、「素食教煮」及「種植微型菜苗」。

環保閱讀：

由7月23日起，新都會廣場將設立智能漂書機，年中無休地收集書籍，當中更與「三聯書店」及本地平台「一沓紙」合作，進行書籍回收，近100本回收的繪本、兒童讀物及綠色生活書籍將於同日在智能漂書機上架，讓公眾免費借閱及捐書。至9月及10月舉行的第二階段活動，商場將與本地親子閱讀平台「綠腳丫親子讀書會」及「三聯書店」合作，舉行一連四星期的「環保閱讀繪本節」，透過環保繪本教育孩子保護環境、愛護生態的重要性，同時亦設有環保工作坊，讓小朋友利用回收的紙皮製作環保玩具。

更多新都會廣場【Metro Green】活動詳情：

將軍澳中心

由7月30日至9月21日，將軍澳中心將聯同香港甲蟲研究協會攜手合辦「甲蟲王國大冒險」，商場中庭將化身成甲蟲王國，設置近5米高的馬雅文明金字塔，頂部更有古埃及神話造型的聖甲蟲。同場亦有高2.2米、1:12的巨大版海克力斯長戟大兜蟲，跟大家拍照打卡。

喜歡昆蟲的小朋友更加不能錯過「蟲の世界之最」甲蟲展覽，展覽內將展出來自世界各地共18種昆蟲活體及標本，當中更有「4大蟲蟲之最」及各種珍稀甲蟲讓大家近距離觀賞，包括中國獨有品種，例如任氏鋸鍬鍬形蟲、四川擴頭深山鍬形蟲及大衛獨角仙等。另外，將軍澳中心亦將聯同香港甲蟲研究協會舉辦「尋蟲記」考察團及「蟲蟲零距離」工作坊。