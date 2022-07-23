親子好去處｜商場卡通動漫迎夏日　LCX睇寶可夢如心廣場玩EVA賽車

暑假就快到，不少商場紛紛舉行以卡通人物為主題的期間限定活動，各位爸爸媽媽除可以帶小朋友影相打卡之外，還可以購買指定主題精品，將心愛的卡通人物帶回家。當中尖沙咀LCX就以寶可夢為主題，展出超過300張寶可夢集換式卡牌；荃灣如心廣場更聯乘日本EVANGELION RACING與本地「實景虛擬」模型汽車比賽平台，讓小朋友置身體感駕駛席模擬親身駕駛。



LCX

由7月22日至9月4日，LCX將舉辦「Pokémon TCG消失的異世神殿」展覽，設置皮卡丘、草苗龜、小火焰猴、波加曼、帝牙盧卡、帕路奇亞等打卡位，更展出超過300張寶可夢集換式卡牌，而皮卡丘更會在8月份週末特別到場，跟各位小朋友合照、互動！

同場的寶可夢異世商品店更搜羅了過百件寶可夢精品，當中絕大部份為寶可夢中心原創商品，如騎拉帝納、阿爾宙斯等傳說寶可夢的毛公仔、寶可夢集換式卡牌遊戲25週年黃金紀念箱及各款25週年頂級收藏箱，亦會加推HYPEBEAST聯乘系列的潮流服飾，一眾粉絲可入手T恤、圍巾、地氈等多款型格產品。

現場除了有2米高的初代傳說寶可夢超夢會現身之外，已定於今年11月18日發售的全新任天堂Switch遊戲《寶可夢 朱/紫》中的傳說寶可夢 —「故勒頓」和「密勒頓」和初期三隻寶可夢新葉喵、呆火鱷和潤水鴨也將首次現身。小朋友亦可於場內免費試玩今年年初發售的《寶可夢傳說 阿爾宙斯》遊戲，或於週末免費參加寶可夢集換式卡牌遊戲對戰，與其他玩家互相交流切磋。

有份參與遊戲體驗或卡牌對戰的玩家，更有機會得到《寶可夢 朱/紫》初期三隻寶可夢造型帽一頂。另外顧客於LCX任何商戶及寶可夢異世商品店消費滿指定金額，亦可換領卡比獸扇、寶可夢文件夾套裝或皮卡丘收藏級書籤禮盒，數量有限，換完即止。

+ 1

又一城

全球暖化危機及環境保護等議題近年備受關注，為提高大眾環保意識，又一城將與迪士尼合作，由即日起至8月14日帶來《Disney. Love Nature》活動，多位迪士尼經典卡通人物換上新裝，與小朋友一起體驗綠「惜」生活。

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又一城LG2層將打造成《Disney. Love Nature》花園，集合鋼牙與大鼻、唐老鴨、黛絲、米奇老鼠、高飛及米妮老鼠等多位迪士尼經典卡通人物，小朋友可以坐在花園木椅，享受自然寫意空間。穿越過綠色庭園，場內更設有到迪士尼全球首間綠色環保期間限定店，店內的產品以「Go Green」為概念並按 3R 環保原則製造，即循環再造（Recycle）、廢物利用 （Reuse）及減少浪費（Reduce）。產品以最為實用的生活家品及廚具為主，採簡約素色，減少化學物質消耗之餘，同時亦減少產品包裝，盡量減省不必要的浪費。

又一城 My FESTIVAL 會員更尊享四款限量版環保袋換領，會員於7月21日起可憑20積分於又一城手機應用程式內預留換領證，並在7月21日至8月14日期間即日以信用卡、扣賬卡、易辦事、八達通卡或銀聯卡單一消費滿港幣 800 元或以上，即可換領限量版環保袋乙個。

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MOKO新世紀廣場

Sanrio早前公布《Sanrio Character Ranking 2022》結果，結果由大口仔當選香港區最受歡迎角色第1位。為答謝粉絲支持，大口仔將攜同女朋友nako-chan及弟弟maakun，由即日起至8月20日於MOKO旺角新世紀廣場，以音樂迎接開心盛夏。

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場內設置6大山系露營打卡裝置，包括「音樂茶座露營車」、「溫馨帳幕營火」、「BBQ 野餐燒烤區」、「大口仔休息小站」、「nako-chan 野餐區」及「maakun 音樂鞦韆」，可愛角色手持小型樂器奏出活潑樂曲，現場亦會播放大自然聲音及柔和音樂，讓一眾大人小朋友更融入現場氣氛之中。

同場設有「大口仔期間限定店」，售賣200多款Sanrio及大口仔主題精品，除了露營野餐必備精品外，更有大口仔會場優先發售新品，如玻璃杯（連木蓋及木羹）、毛巾及手提電話座。

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商場亦額外加設「MOKO 夏日消費賞」，由即日起至7月31日，The Point會員於任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈指定購物贈券兼賺消費積分；憑即日晚上6時後HK$500或以上之電子消費發票，即可換領HK$50指定商戶贈券及1小時免費泊車券。

由即日起至7月31日，MOKO新世紀廣場為The Point會員推出「MOKO 夏日消費賞」。

荃灣廣場

韓國設計師HYO以日常生活經常見到的食物為靈感，透過水果和蔬菜的鮮豔色彩，創作出一系列散發著正能量的AVO FRIENDS可愛角色。當中最深入民心的牛油果AVO更與一眾核心成員，由即日起至8月31日，於荃灣廣場L1樓層中庭、L5和L6與大家見面。商場以晴天、雨天、烈風、閃電及彩虹設置五大天氣場景，炮製多達15個打卡位，例如「AVO泳池派對」、「AVO乘風破浪日」、「MARONI發光閃電屋」、「Maroni雨中漫步」等。

荃灣廣場 x AVO FRIENDS 【玩轉夏日好心「晴」】

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V Walk 及 V city

《大偵探福爾摩斯》兒童偵探小說以偵探查案故事為主軸，融合、科學、物理、化學、天文、氣象和數學等知識，讓小朋友邊閱讀邊學習，全球銷量突破1,000萬本。V Walk及V city兩大商場由即日起至8月31日，將與《大偵探福爾摩斯》聯乘推出全新互動特別篇「大偵探福爾摩斯V Walk篇：消失的家傳之本」及科學元素滿滿的「V city x 大偵探福爾摩斯科學挑戰站」。

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V Walk獨設沉浸式偵探解謎查案遊戲，小朋友可走遍5大場景，尋找「消失的家傳之本」。小朋友成功破案後，更可憑指定積分及即日指定消費發票換領《大偵探福爾摩斯》書籍或禮品。同場亦設有「英倫互動大宅」及「解碼尋匙大廳」，小朋友可化身《大偵探福爾摩斯》角色進行互動遊戲。

V city則設置6大互動大偵探福爾摩斯科學挑戰站，小朋友解難時可探究不同科學原理，了解光的折射及電磁感應原理，完成後亦可與大偵探福爾摩斯合照及於期間限定店入手大偵探福爾摩斯書籍小說等。憑指定積分及即日憑電子消費滿指定金額，即可換領《大偵探福爾摩斯》書籍或禮品。

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除了解謎查案及科學挑戰之外，兩大商場更舉辦「大偵探福爾摩斯幼兒及兒童填色比賽」，優勝者有機會贏得高達12本「大偵探福爾摩斯」書籍，有興趣參加的家長記得留意「V Walk」及「V city」Facebook專頁。

皇室堡

Marvel電影宇宙（MCU）踏入第四階段，一系列電影及影視劇集陸續登場，當中由樹人（Groot）擔正旗的動畫劇集《I Am Groot》將於8月登陸Disney+，皇室堡於7月29日至8月28日期間將舉行「Marvel主題期間限定店@皇室堡」，展出6大Marvel超級英雄。當中粉絲必影的包括越洋由台灣抵港展出的1:1 Captain America，與重出江湖的Iron Man Mark 46，以及4款珍藏漫威玩具模型。

同場的期間限定店集合Marvel 6大超人氣角色 — Loki、Hawkeye、Spider-Man、Groot、Captain America和Iron Man，蒐羅逾200款漫威熱賣潮物，當中近30款為全港首發或獨家產品，包括適合小朋友外出使用的Iron Man主題Totebag及Groot造型小物袋。

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東薈城名店倉

東薈城名店倉首度聯乘罐頭豬LuLu攜手打造「夏日綠『豚』園」主題活動，由即日起至8月31日，LuLu豬會以多個全新農場造型穿梭於8大主題打卡裝置，包括《奇幻蘑菇屋》、《快「趣」蘿蔔田》、《花漾音樂蕃茄田園》及《蕃茄放送快車》。小朋友更可大玩「『豚』員農莊電子手記」 解鎖農場任務，完成任務集齊4個金豬電子印章，下載TAIKOO+手機應用程式並登記成為CLUB CG準會員或出示電子會員卡，即可換領限定LuLu豬種植罐罐（小麥、魔豆或幸運草）。

同場另設「豚」購限定快閃店，全港首賣LuLu農場系列精品及超過100款LuLu豬系列商品，包括首度登場的30cm特大蜜蜂LuLu豬毛公仔及20cm小熊LuLu豬毛公仔。CLUB CG會員於場內消費滿指定金額，更可換領多款「東薈城名店倉 x 罐頭豬LuLu」限量版夏日禮品及高達港幣1,000元指定商戶無消費門檻現金券；亦可憑積分換領限量版「東薈城名店倉 x 罐頭豬LuLu」可重用環保飲管套裝。

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香港仔中心

由即日起至8月31日，香港仔中心變成英倫小鎮，由換上華麗禮服的一眾森林家族成員與小朋友一起過一個英倫「森」度遊。場內設3大主題區、7大復古經典打卡熱點，包括大笨鐘、英式花店、經典紅色電話亭、英倫摩天輪及電車皇室咖啡廳。

顧客由即日起至7月31日，凡於香港仔中心以電子貨幣消費滿指定金額（最多2間不同商舖之收據），即可獲贈指定森林家族禮品乙份。另外，於8月13日至28日期間的逢星期六及日，場內更加設特色工作坊，凡於香港仔中心以電子貨幣消費滿HK$300或以上（最多2間不同商舖之收據），即可參加《透「森」涼果凍蠟工作坊》，參加者可以選擇「森」愛的森林家族小動物及造型可愛的果凍裝飾，即場製作獨一無二的森林家族果凍蠟。

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荃灣如心廣場

由7月22日至9月4日，荃灣如心廣場將破天荒聯乘日本EVANGELION RACING與本地「實景虛擬」模型汽車比賽平台Formula Square，舉辦【如心廣場 X EVA RACING賽車體驗‧始動】。

活動分為三部分，首部分「EVA RACING車手競速賽」設有全港首個EVA RV RACING賽車體驗，參與RV（Real Reality）賽車車手除了可以置身於體感駕駛席模擬親身駕駛，更可以同步控制遙控車於城市賽道風馳電掣。NINA CLUB會員以積分兌換或顧客可消費滿指定金額或即可參加賽車體驗，與同場駕駛員一同較量，挑戰最快圈速，每輪比賽勝出的車手更可獲贈總值超過HK$12,000以上的ASUS ROG X EVANGELION的聯名限定版電競商品，包括27”電腦顯示屏、耳機、滑鼠及滑鼠墊。

「EVA初號機決戰場」則設置由主角碇真嗣乘坐的初號機，視覺衝擊十足，同場更會展出一系列上色完成品及手辦公仔，粉絲們絕對不能錯過。場內另設EVA RACING期間限定店，出售逾80款EVA RACING官方授權周邊商品及模型珍藏，包括40厘米高的【DYNACTION】《新世紀福音戰士》EVA 初號機 & 卡西烏斯之槍、【METAL BUILD】 EVA 零號機 / 零號機（改）、【DYNACTION】《新世紀福音戰士》EVA 二號機。

新城市廣場

新城市廣場於今個夏日為大家帶來全新「偽出國」體驗，將日系風格貫穿場內各層佈置，首站必去的正是期間限定展覽《新城市廣場 x Keigo大阪一町》。由即日起至9月12日期間，人氣持續爆登、IG追隨人數直逼113萬的日本幽默風插畫家Keigo（河尻圭吾）筆下的搞笑角色如樹懶先生及鱷魚先生，將換上新裝於新城市廣場內7大橫町趣緻打卡位跟大家見面。

《Keigo盛夏快閃商店街》亦有超過10款首次登場的限量精品亮相，全部均是限量獨家發售，包括：高下立見啤酒杯、樹懶先生超萌體重電子磅、樹懶先生家居潮地毯等。同場另設Keigo畫作展覽，Keigo其中2款人氣NFT作品更首次於商場展出。凡於快閃店購買任何產品，並追蹤新城市廣場Instagram官方帳號（@newtownplazahk），全單即可獲9折優惠。The Point會員於活動期間以電子消費滿指定金額，更可獲贈3款Keigo夏日精品。

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MCP新都城中心2期及3期

由7月30日起至10月2日，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）將與國際著名色盲普普藝術家TENNESSEE LOVELESS及國際創意工作室LINE FRIENDS聯手，打造「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini 夢幻色彩世界」，邀請一班首次在香港登場的全新面孔，外型軟萌可愛的LINE FRIENDS minini跟大家過暑假。

+ 5

TENNESSEE LOVELESS是先天患有嚴重色盲，其後透過Color Theory色彩理論辨認顏色，終開創自己的藝術風格。今次活動將分為兩部分，包括「TENNESSEE LOVELESS的藝術創作書檯」及「TENNESSEE LOVELESS的音樂創作工作檯」，其中一個打卡熱點正是全球最大7米高LINE FRIENDS MINI BROWN及5米高LINE FRIENDS MINI CONY巨型檯上擺件；而MCP CENTRAL L2亦設置了印有8位LINE FRIENDS minini朋友仔可愛造型的巨型便利貼及TENNESSEE LOVELESS為LINE FRIENDS minini準備的巨型書籍。

場內亦將設有兩間期間限定店，除出售過百款主題精品外，更會率先公開發售一系列LINE FRIENDS minini精品，包括LINE FRIENDS minini 大頭咕𠱸、滑鼠墊、30日挑戰貼紙、夏日Aloha主題襟章（盲盒）、主題坐檯月曆等。

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影完相又買完精品，場內更有「藝術家視角『塗』氣繪畫板」，以及H‧COINS會員專享的「DJ DROP THE BALL」及「曲奇餅罐TIC-TAC-TOE」互動遊戲，會員完成指定步驟後即獲參與遊戲一次的機會，獲取指定分數更有機會贏取活動限定的A5文件袋或口罩套乙個。

另外，H‧COINS會員於場內以電子貨幣單一消費每滿HK$300，經H‧COINS手機APP自助上載或親臨MCP CENTRAL L1會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲電子印花1枚。集齊4枚電子印花，即可換領「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界」2D或3D口罩 (成人10片獨立包裝) 乙盒（禮品數量有限，贈完即止）。

非會員親臨活動現場下載H‧COINS手機應用程式並登記成為新會員，同時讚好LINE FRIENDS Hong Kong及MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY Facebook / Instagram專頁，亦有機會獲取活動限家的電話外殼卡套一份（禮品數量有限，贈完即止）。

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馬鞍山廣場、+WOO嘉湖等置富4大商場

由即日起至10月23日期間，韓國人氣角色LYCHEE & FRIENDS將登陸馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會及置富第一城，打造「Chill消暑快樂營地」、「Chill繽紛荔枝熊樹屋」、「Chill清涼汽車營地」及「Chill亮閃星營」四大場景，設置多個萌爆打卡位和刺激的數碼互動遊戲，與大家過個「Chill開心夏令營」。

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置富亦推出兩件限定版LYCHEE & FRIENDS精品，供Fortune+會員換領。Fortune+會員由7月16日起，凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$500或以上，即可換領夏日限定LYCHEE & FRIENDS「Chill多用途」摺合式收納箱；或由8月6日起，消費滿HK$1,000或以上，即可換領限定LYCHEE & FRIENDS「Chill速」免搭帳篷。