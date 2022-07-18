小朋友比大人更易接收紫外線 一文看清獲消委會評5分兒童太陽眼鏡

炎炎夏日，暑假又即將到來，不少爸爸媽媽會和小朋友都戶外感受陽光與海灘。面對猛烈陽光小朋友都要戴上太陽眼鏡保護眼睛，消委會就提醒，小朋友眼睛晶狀體較透明，比大人更容易接收紫外線，假若小時候不保護好眼睛，長大後會增加白內障同黃斑病變，並對市面上兒童太陽眼鏡進行評分。



小朋友眼睛晶狀體較透明，比大人更容易接收紫外線，假若小時候不保護好眼睛，長大後會增加白內障同黃斑病變。因此面對猛烈太陽，爸爸媽媽記得為小朋友戴上太陽眼鏡。不過並非所有太陽眼鏡都有效，深色鏡片並不代表可以保護雙眼，如果無隔絕紫外線的能力，瞳孔會因光線減弱而擴大，導致更多光線進入眼睛，造成傷害。

小朋友比大人更易接收紫外線，若果不好好保護眼睛，長大更易患白內障。（Photo AC）

小朋友可以選擇配戴包覆式眼鏡框太陽眼鏡，並選擇標籤上寫有100%UV／UV400，代表鏡片可以遮擋所有紫外線，最為有效。鏡片方面，灰色最能夠保留視像原色，有些人會選擇上而下漸變的鏡片，但家長需要留意，這種鏡片未必可以遮擋沙灘或雪地反射的光線。如果小朋友要於猛烈陽光下運動，例如踩單車、水上活動，可以佩戴金屬鍍膜鏡片。

不過爸爸媽媽要留意鏡片有沒有刮花或磨損，以免影響護眼效果，如果鏡片上有較多明顯刮痕就要停用。太陽眼鏡佩戴一段時間後，可以搵專業視光師檢查太陽眼鏡防紫外線功能有冇失效。保養方面，要避免用熱水或酒精抹眼鏡，以免破壞鏡片隔濾紫外線的塗層，可以用清水 稀釋溫和梘液或眼鏡專用潔淨紙（酒精濃度 45%－ 50%）擦拭。

爸爸媽媽要留意鏡片有沒有刮花或磨損，以免影響護眼效果.（Photo AC）

消委會調查市面上12款兒童太陽眼鏡，當中11款都能隔濾所有紫外線以達到全效保護，樣本的整體表現與售價並沒有直接關係，消委會評測兒童太陽眼鏡，當中有獲得最高分評分：

BEABA，Sunglasses 930315（售價299元，標示適合4至6歲）

Ray-Ban，RJ9069SF（售價700元）

QUECHUA，MH K100 Blue（售價49元，標示適合2至6歲）

Chicco，Sunglasses 36M+ Boy 101671（售價228元，標示適合3歲或以上）

Zara，0475/693/615/97（售價128元，標示適合4至5歲）

H&M，FROZEN II Sunglasses 1051056 1486889（售價60元）

Ki ET LA，RoZZ Sun FO010221（售價349元，標示適合4至6歲 ）