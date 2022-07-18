消委會檢測50款食油 6成驗出致癌物 即睇3款沒污染物安全食油

食油是每個家庭必備的烹調素材，隨著市面上愈來愈多的食油種類，多得令市民都難以選擇。到底哪些食油是完全安全，沒有致癌物呢？消費者委員會於今日（18日）於《選擇》月刊公佈早前測試的50款市面上的食油，發現約六成食油驗出基因致癌物環氧丙醇，當中更有兩款食油含量超出歐盟標準；另外亦有兩款食油驗出另一種基因致癌物苯並[a]芘，雖然輕微超過歐盟標準，但符合香港的規例。食物安全中心指出，所有樣本於正常情況下食用是不影響健康，而且符合法例。



消委會隨後亦表示，是次測試中只有三款食油樣本完全沒有驗出污染物。消委會形容測試結果並不理想，認為於生產食油期間，生產商有責任確保食油品質和安全，有能力做到食油不含污染物。

消委會50款常見的食油樣本 測試食物安全及營養素含量

消委會從超市及百貨公司搜集50款常見的食油樣本，包括14款特級初榨橄欖油、2款橄欖油、2款牛油果油、3款椰子油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油、3款粟米油、6款芥花籽油、1款大豆油、6款花生油，和5款調和油。測試項目涵蓋食物安全、營養素含量，以及比較其營養標籤的準確度。

消委會測試市面上50款常見的食油（由消委會提供)

約6成樣本驗出基因致癌物 可損害腎臟功能、中樞神經系統及影響雄性的生殖系統

基因致癌物苯並[a]芘及環氧丙醇在高溫烹調帶油脂的食物時較易產生，因此應盡量避免攝入。

測試結果發現，有29個樣本（則約58%樣本）驗出基因致癌物環氧丙醇，含量介乎每公斤100微克至2,000微克，含量差距極大。測試樣本當中SuperFoodLab的純正椰子油（無味配方）驗出1,100微克，而御品皇純正花生油則驗出最高的樣本達2,000微克，兩者皆超出歐盟標準的每公斤1,000微克（即超出約1成及1倍歐盟標準）。



另外，測試亦發現御萬家的百分百純正粟米油，以及百分百純正花生油，含有屬基因致癌物苯並[a]芘，雖然全部符合香港的行動水平及將實施的修訂規例，但前者含量達每公斤2.1微克，輕微超過歐盟每公斤2微克的標準。

除了上述兩款致癌物，消委會亦表示30個樣本（即佔總數約六成）皆含有生氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD esters，3-MCPDE）。從動物實驗中證實，長期攝入過量3-MCPD會損害腎臟功能、中樞神經系統，以及影響雄性的生殖系統。消委會指出是次測試結果當中，各樣本的3-MCPD含量介乎130微克至1,900微克，最高的是Carrington Farms的調和油，名字為Coconut & Avocado Cooking Oil Blend。

Carrington Farms 調和油 Coconut & Avocado Cooking Oil Blend（圖片來源：carringtonfarms）

約7成樣本驗出塑化劑 可干擾內分泌，長期過量進食或會影響生殖系統的發育

此外，測試中亦發現35款個樣本（即佔總數約七成）檢驗出塑化劑，與2017年相類測試的百分比結果相若。消委會解說，當年有五款樣本超出食安中心的行動水平和歐盟上限，不過是次測試中只有一款特級初榨橄欖油樣本超標，為Gallo品牌的My first olive oil Extra Virgin Olive Oil，其檢出量達每公斤11毫克，超過食安中心的行動水和歐盟上限（含量為每公斤不多卡9毫克）。消委會續說，有研究指出塑化劑為內分泌干擾物質，長期過量進食或會影響生殖系統的發育。

Carrington Farms的調和油，產品名稱為My first olive oil Extra Virgin Olive Oil。（Gallo網頁）

3款完全沒污染物安全食油清單

消委會其後公佈，是次測試中的三款食油樣本完全沒有驗出污染物，分別為Carbonell的特級初榨橄欖油Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil、Primo的葵花米油Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed，及Showa的芥花籽油Light Canola Oil (Added Vitamin E)。

消委會坦言，是次測試結果並不理想，並認為生產商有責任確保食油品質和安全，能夠管監察生產食油程序，要做到不含污染物並非不可能。而食物安全中心隨後補充，所有樣本於正常情況下食用不影響健康，而且符合法例。

消委會提出6項選擇食油建議

消委會建議市民選擇主要含有不飽和脂肪酸，兼且反式脂肪酸及飽和脂肪酸較少的食油。而烹調食物時盡量以蒸、燉、煮等方式取代油炸，減少產生潛在的有害物質。

1.選購食油時，需要留意配料表的成分，以免購買了成分與產品名稱不相符的食油。

2.選擇主要含有不飽和脂肪酸（單元不飽和脂肪酸或多元不飽和脂肪酸），而飽和脂肪酸及反式脂肪酸較少或不含反式脂肪酸的食油，但要注意的是不飽和脂肪酸仍屬脂肪，長期過量食用可令體重增加。

3.大部分食油都適用於不同的烹飪方法，不同食油的脂肪酸比例及煙點各有差異，消費者可適時轉換食油種類，並保持均衡飲食習慣；但高溫烹調方法應考慮選擇煙點較高的食油，以免釋出大量有害的油煙。

4.無論選用任何種類的食油，應減少使用高溫多油的方法烹調食物，盡量選擇低脂的烹飪方法，例如以蒸、燉、煮等方法取代油炸。如使用高溫烹調方法，亦建議盡量減少高溫烹調的時間，減少有害物質產生；另外，使用不粘煎鍋可減少整體食油使用量。

5.食油應儲存在陰涼乾燥的地方，避免陽光照射，開封後盡量在2至3個月內用完。如果食油發出油膉味（rancid）或變酸，即表示該產品已經變壞。

6.為菜餚增添風味，可考慮是否選用橄欖油、牛油果油等帶有獨特的味道的食油，否則可選擇其他無太大味道的食油。