Elon Musk七旬父Errol Musk與繼女育有一女　談播種言論令人側目

「世界首富」特斯拉（Tesla）創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）公開的孩子有7個，但他76歲的老父親埃羅爾馬斯克（Errol Musk），「精」力也不輸兒子。埃羅爾近日證實與小41歲的繼女賈娜貝祖登豪特（Jana Bezuidenhout）生下了第二個孩子，而賈娜從4歲起就一直被他撫養，埃羅爾更表示，人類在世上的使命，就是要繁衍生命。



伊隆馬斯克父母在他幼時就離婚，父親埃羅爾在與伊隆的母親離婚後，與年輕的寡婦海德貝祖登豪特（Heide Bezuidenhout）結婚，賈娜就是海德與前一任丈夫生的女兒。

18年後海德和埃羅爾離婚，但賈娜卻和繼父開始了斷不開的聯繫。

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據《每日郵報》報道，埃羅爾近日承認繼女生下了第二個孩子。他和賈娜在2017年生下第一個兒子，兩人的女兒則在2019年出生，只是二胎的消息於近日才曝光。

事實上，在2017年埃羅爾和繼女生子的新聞曝光後，不但引起輿論撻罰，連馬斯克都非常生氣，認為自己的父親「很邪惡」。

老父跟繼女意外誕女，Errol的其他子女也感到震驚和不安：「他們還是不喜歡。 他們仍然對此感到怪異。」

但埃羅爾卻說，與賈娜生小孩的事情「純屬意外」，因為年齡差距太大，價值觀的差異也讓他們早就沒有住在一起。不過埃羅爾過去對於兒子馬斯克和不同女子生下多名孩子一事，就曾力挺表示「人類在地球上唯一的使命就是繁衍後代」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】