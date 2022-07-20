Elon Musk希臘渡假裸露上身落水玩 白胖身材充滿喜感極吸睛
撰文：聯合新聞網
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全球首富馬斯克（Elon Musk）的一舉一動皆令人矚目，最近他到希臘一個旅遊海島渡假，光着上身曬太陽，他又白又胖的身材充滿喜感，比身邊的美女還要吸睛！
綜合騰訊新聞與鳳凰網科技報道，世界首富馬斯克（Elon Musk）最近與好朋友們到希臘著名旅遊海島米科諾斯島上度假。他的心情似乎不錯，完全不受Twitter收購事件的影響，他在米科諾斯島盡情享受着陽光，還光着上半身亮相。
Elon Musk裸露上身遊船河照片：（按圖了解）
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馬斯克登上遊艇時穿着純白色T恤、黑色泳褲、黑色墨鏡、黑色棒球帽和相配的人字拖，但他很快脫下衣服，露出了一身肥肉，只剩下泳衣，一頭紮進了海裏。
馬斯克這次罕見光着膀子亮相，完全展現出了自己的胖身材，馬斯克對自己身材是完全「放飛自我」了？這個要為人類人口增長貢獻出自己一份力量的馬斯克，已經生了10個孩子了。
Elon musk living best life #elon pic.twitter.com/9zmn4qh6ei— SomeColdWater (@SomeColdWater) July 20, 2022
馬斯克人到中年身材發福，不過這麼白又發亮的皮膚，讓許多網友調侃，這身材顯得好油膩，白得連女孩們都會羡慕啊！也比一旁好友伊曼紐爾的美女妻子蕯拉還吸睛。
馬斯克回到遊艇後，伊曼紐爾對他進行了沖洗，隨後，他們出發探索米科諾斯島。在被媒體曝光這組照片後，馬斯克也在Twitter回應稱「我應該經常脫掉上衣，好好放鬆下自己。現在已經回到工廠忙了」。
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