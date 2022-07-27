IKEA｜9大兒童收納用品　玩具、故事書、勞作都能妥善安置不髒亂

孩子的創造力及破壞力都很強大，身為父母肯定總是要忍受「無論走到哪都會看到小孩的東西」，下班回家一身疲勞還要被訓練你丟我撿！（哭）



小孩的雜物也不只是玩具而已，各種衣物、書本勞作、零食餅乾都是體積小又容易亂的東西，一起來看看IKEA有哪些親子家庭收納法寶吧！

有小朋友的家庭不防入手以下9個收納法寶，順道訓練子女的自理能力吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. TROFAST收納組合

第一款要介紹的是最適合用來收服玩具的「TROFAST收納組合」，它的分格設計讓各種玩具都能輕鬆分類，此系列包含堅固的木質櫃框＆輕巧的塑膠收納盒，孩子們可以輕鬆拉出、搬移和放回，無論是小汽車、積木組合、絨毛小玩偶都可以放進去，還能順便讓孩子訓練收拾。（共有6個顏色喔！）

2. GLIS連蓋箱

第二款要推薦「GLIS連蓋箱」，它比較適合收納文具或是小配件，喜歡畫圖孩子可以將畫筆收納於自己專屬的小盒子；喜歡玩汽車模型、火車軌道的小朋友也可以把心愛的車車放進去，自己的東西自己收好，才不會東落一個西落一個～

3. FLISAT玩具貯物箱連活輪

最常玩的布偶、火車軌道就收在「FLISAT玩具貯物箱連活輪」吧！孩子們一定都夢想擁有一台屬於自己的玩具車，裡頭裝滿自己最喜歡的玩具，光想就覺得好幸福對吧？木盒底部的耐用塑膠輪，可緩和地在地板上移動，需注意的是它不含煞車緩衝裝置，所以適合3歲或以上兒童使用喔！

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4. FLISAT展示書架

再來要推薦的則是最方便收納書籍繪本的「FLISAT展示書架」，它設計成方便讓孩子拿書的高度，可以清楚看到每一本書的封面；如果真的不知道要選擇哪本書，它輕巧的體積與重量也能方便移動至客廳或其他空間，對於喜歡看書的孩子應該是非常方便的商品！

5. FLISAT上牆貯物架

這款「FLISAT上牆貯物架」在上一張圖片就有看到了，它可與前一款展示書架互相搭配，孩子長大後還能隨他身高更改位置，從幼兒繪本圖書到入學課本都可以輕鬆收納。而它的實木材質也相當百搭，不論居家是何種風格，它都不顯突兀～（還可以放娃娃、玩偶喔！）

6. FISKBO畫框

孩提時代總是有很多天馬行空的畫作，父母通常也會將之視為瑰寶，但常常不知道要如何收藏，此時就需要經濟又實惠的相框，不僅可以讓孩子們看到自己的畫作如此被珍視，也不會讓家裡的各個角落充滿紙張！（總共有4個顏色喔）

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7. SMÅSTAD拉出式抽屜組合

再來則是要推薦衣物收納，這款「SMÅSTAD拉出式抽屜組合」可折可掛非常方便，如果是短袖、褲子就折起來放在拉取式網籃；外套、帽子、背包等配件可吊掛在旁邊的衣桿上，所有衣物都能分門別類、一目瞭然，底下的儲物空間也能放玩偶喔～（小朋友的衣櫃好可愛）

8. UPPRYMD貯物箱

如果正逢換季時刻，小朋友的衣櫃容量又不夠大的話，使用「UPPRYMD貯物箱」來分類換季衣物是最適合不過的。IKEA其實有很多儲物盒相關產品，除了素色基本款外還有各種圖案可以選購，家長們可以自行挑選合適的大小與造型。

9. HÄNGA兒童衣架

最後要就介紹這款「HÄNGA兒童衣架」可以說是身為家長一定要購入的品項，畢竟孩子的衣服那麼小件，如果跟大人的共用可能會撐壞領口或是褲頭，所以兒童衣架雖然汰換率偏高，但也是不可或缺的商品呢！

以上9款「親子家庭收納法寶」就推薦給各位爸爸、媽媽啦，雖然兒童房內的各種擺設及傢俱更換率都偏高，但基本的收納小物絕對可以重複再利用！

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