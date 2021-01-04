打造日式簡約家居僅靠斷捨離不夠？　光影佈置、家具尺寸都要考慮

金九銀十已過！不知道秋天到來之際，大家趁着最近的雙十一有沒有給自己的屋子添置一些物品，換換家裏的設計風格？

最近，日站君經常翻看一些關於傢俱、燈光、房間收納和佈局設計的vlog。前段時間，日站君在YouTube上就發現了這麼一個寶藏YouTuber「建築家二人暮らし」。起初，吸引到日站君注意的是這個頻道的背景音樂真是相當治癒，而且整體風格很性冷淡，可以說完美切中日站君的胃口！結果看着看着，還發現這一對建築設計師夫婦，真的在設計上很有自己的心得，讓日站君學到了不少知識！尤其對於小戶型和租房的朋友來說，有很多值得參考學習的地方。

那麼今天，日站君就帶大家來看一下，這一對日本建築設計師關於家居的設計思考與經驗吧！

1. 除了斷捨離之外，更關鍵的是高度

這一對日本夫婦，兩個人都是建築設計出身，租住在東京都內的一套小公寓裏。僅僅只有一室的房間內，整個空間卻搭配的非常合理有序，究竟是怎麼做到的？

+ 11 + 11 + 11

2. 讓房間更加舒服，需要考慮「如何去住」

在規劃完空間的視覺後，選擇合適的傢俱，就要考慮「如何去住」的問題。

+ 5 + 5 + 5

3. 光影與綠植配合，產生舒適

想一想，我們自己家裏是不是經常都會搞一個超大的客廳燈放在房間的頂部中央用來照明？而實際上，現代的家居燈光設計更為講究。

+ 11 + 11 + 11

4. 光影與綠植配合，產生舒適

怎麼樣？是不是瞭解到了很多我們平常不會留意的設計知識！

建築師夫婦倆人的整個vlog可以說是實用建議集合，除了日站君介紹的關於設計的一些常識之外，還有很多結合現代年輕人進行房間佈局和改造的方案介紹，比如不用電視的房間如何配置的更加合理等等。

由於講解清晰，視頻看起來又舒服，引發了好幾十萬人圍觀點讚，大家紛紛表示這家設計的太舒服了，不愧是設計師！……當然，貓也很可愛！

相信我們很多人平常都會想着改造一下自己居住的小窩，卻始終找不到很好的技巧，有的時候買了很多不必要的東西，不僅浪費，實際上也沒營造出很好的效果。

那麼，希望今天日站君帶來的這則分享，能夠讓你瞭解到更多「家居設計」的神秘，在即將入冬的日子裏，讓自己的生活更加愜意和舒適。

相關文章：家居裝修︱49呎雜物房變兒童睡房 港媽為女自製玩樂空間+衣帽間

▼▼▼按下圖看房間的改造過程▼▼▼

+ 64 + 64 + 64

相關文章：香港10年全球樓價最高！如何用萬一蚊將200呎樓變出超強收納蝸居?

+ 2 + 2 + 2

【相關圖輯】大受日本儲物狂女生歡迎 不用斷捨離也可令全屋零雜物的收納魔法（點圖閱讀）

+ 28 + 28 + 28

相關文章：媽媽必學日本主婦手袋收納術 MUJI無印良品的小袋子原來可這樣用

+ 30 + 30 + 30

相關文章：日本「3步極簡收納法」 可讓蝸居愈住愈大 再忙的媽媽也能做到

+ 10 + 10 + 10

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】