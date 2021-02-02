收納、斷捨離不代表簡約沉悶　參考15款趣緻收納好物為家居添生氣

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-02-02 12:00

収納商品除了實用，也必須充滿設計感！當我們將物品放到可愛的收納盒、收納籃裏時，心裏多少都會覺得有點開心吧？如果房裏的收納用品充滿設計感，整理房間的工作一定會變得更有趣！這次要為大家介紹15款造型獨特又可愛的收納好物，當朋友來家裏作客時，一定會忍不住多看幾眼喔！

可愛又吸睛的收納好物15選（點擊下圖看清！）

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可愛又實用的收納好物，讓收納更有趣！

這次介紹了15款外觀時尚、造型獨特的收納用品。漂亮的收納用品，不僅能提升房間的時尚感，也能讓你在整理房間時充滿幹勁。請大家務必參考本篇介紹的收納用品，給家人或來家中作客的朋友一個驚喜吧！

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日本家庭主婦的整理收納能力毋庸置疑，現在很多主婦都喜歡在ins上向全世界分享自己的生活，而shiroiro就是其中一個，她的實用技巧讓她吸粉12萬。

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