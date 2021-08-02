收納｜紀念品、還有用的東西該怎處理？　斷捨離並不是強迫丟東西

外出一整天回到家，本應該是舒服地放鬆身心，但看着家裏堆積成山的雜物，不僅沒法放鬆，更讓人心情煩躁。居家整聊師提醒，許多人在整理家中物品時容易陷入4個迷思，恐怕會成為整理道路上的絆腳石！



別讓整理迷思成為絆腳石！（按圖看清）

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迷思1：有紀念意義的物品 捨不得丟

親朋好友送禮或留下的物品，實在捨不得丟？ 來自台灣的居家整聊師謝佩珊建議，如果看到這個物品的感受是正面的、心情愉快的、有美好回憶的，那就保留下來，並非一定要做取捨。

但如果受限於空間，一定要做出取捨，她則建議以拍照方式做紀錄，未來透過看照片一樣能保有回憶，而且看照片的頻率可能比實際看這個物品的次數還要多呢！

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迷思2：還可以用的物品 丟掉好浪費

有些東西「食之無味、棄之可惜」，雖然已經沒有在用了，但直接丟進垃圾桶似乎有點可惜又浪費。謝佩珊認為，丟掉是「下下策」，可以先試着當成二手商品販售，也許還有殘值；如果1、2個月都賣不掉，再上網贈送或捐贈給需要的單位。

「凡事問Google或Facebook，能找到比較即時的答案。」她分享幾個可行的做法──如果長期關注的社福單位，可以直接去電詢問；或者是直接詢問住家附近的里長，有時候也會獲得意外的答案。如果問了一輪都送不出去，那就代表這個物品真的沒用了，這時就應該丟掉了。

迷思3：通通放進櫃子就是收納

許多人的收納觀念就是「眼不見為淨」，把物品通通塞進櫃子裏就好，這樣的收納方式是錯誤的！謝佩珊分享正確的收納步驟：

物品分類→將物品直立放入櫃子→櫃子外貼上標籤。



她進一步說明，先將相同使用情境的物品放在一起；接着選擇適合的收納空間，盡量讓物品直立放入，每次取用時就能一目了然；最後幫櫃子或抽屜等外觀貼標籤，藉此提醒自己每次用完都要物歸原處。

迷思4：整理是一條不歸路

當家裏東西越來越多、越來越亂，很容易讓人望之卻步，不知道如何下手。謝佩珊建議，先從「好丟的東西」開始，挑選一個明確的目標，例如體積最大的、放眼望去數量最多的，將它們挑出來集中，一步步破解雜亂，找出規則和類別，就能繼續進行下一階段的分類和篩選。

1個好習慣 輕鬆踏出整理第一步

想要踏出第一步其實並不難，謝佩珊提醒，從平時的購物習慣也可以做到。務必記得「一進一出」原則，帶一個新物品回家，也要記得讓一個舊物品離開家，並且建議盡快拆掉包裝袋和標籤，放進適合的空間，讓物品融入家中。

這個做法是要「讓空間來決定量」，例如鞋子放在固定的櫃子裏，如果位子放不進去了，就不能再買了；理想的狀態是讓空間維持8分滿，方便拿取也方便歸位。

針對無法控制購物慾望的朋友，她則建議減少逛街、逛賣場、逛網拍、逛購物群組的頻率，比較不會衝動購物而增加家中不必要的物品。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】