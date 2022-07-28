羅敏莊偕10歲女離港赴泰入讀哈羅國際學校 一年學費比香港平好多

藝人陳國邦與羅敏莊於較早前（2017年）已有移居泰國的計劃，並望女兒陳禛在泰國升學。為確保女兒順利進入當地國際學校，在港安排女兒入讀本地英基國際學校轄下私營獨立學校啟新書院以作銜接。羅敏莊在（7月26日）在社交媒體上發帖公佈「到埗！多謝大家支持和關心！我和陳禛都會努力學習！」，表示已身處泰國，並會與女兒就當地升學而努力。



藝人陳國邦與羅敏莊早已籌劃移居泰國，二人更早於2016年購入一個位於曼谷市中心的800呎單位，為移居和退休作好準備。二人就移居計劃因疫情影響受阻感到無奈，但隨著各地政策放寬，羅敏莊已與陳禛離港赴泰，為升學而努力。而陳國邦因有工作在事，稍後有時間才飛往當地安頓家人。

羅敏莊 Mimi Lo ＠Facebook 截圖

只申請旅遊簽證 不放棄特區護照和國籍

由於泰國沒有移民計劃，夫妻二人沒有放棄特區護照和國籍，而是申請長時間的旅遊簽證，待女兒生活和學業上軌道後， 便會泰國、香港兩邊走工作賺錢。

女兒入讀泰國國際學校「哈羅國際學校」

為確保女兒順利進入當地國際學校，在港安排女兒入讀本地英基學校協會（ESF）轄下私營獨立學校啟新書院以作銜接。「哈羅國際學校」為泰國國際學校，校園環境優美，一年學費約港幣17萬元，比對香港就讀國際學校，學費自然經濟得多。

位於馬鞍山的啟新書院是由英基學校協會創辦，是香港首間提供國際文憑組織（International Baccalaureate Organisation）小學及中學課程的學校。學童能「一條龍」就讀IB文憑課程，為海外升學鋪路。

圖片來源：ESF Renaissance College Hong Kong@FB

斥資300萬於曼谷置業作退休計劃

對比香港樓盤，曼谷樓價低至百多萬港元便可以入市。而羅敏莊、陳國邦二人在2016年以300萬港元購入位於曼谷市中心的800呎單位，望退休後到泰國享受生活。