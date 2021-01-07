海外升學｜蘇格蘭學制靈活、大學排名高　定居3年節省十萬元學費

隨著BNO擴權，不少父母都考慮帶子女移民英國，希望他們將來能更大機會入讀英美的名牌大學。不過，原來除了英國之外，歐洲仍有其他選擇。以蘇格蘭為例，是歐洲受教育程度最高的國家，而且定居3年後可免大學學費，子女的升學費用比英國升學可節省近萬元英磅。

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蘇格蘭與英格蘭學制不同

蘇格蘭雖然地理上在英格蘭附近，但卻採用不一樣的學制。學生在5歲入讀小學，小學7年制，及後升讀6年中學。不過，學生可以選擇在中五考取公開試後升上中六或大學，又或是中六考公開試再入讀大學二年級，學制給予學生的自由度相當大。

蘇格蘭的學校同樣有分公立學校和私立學校，申請入讀的途徑略有不同，而且私校在選科和課外活動上，選擇亦較多元化。部分私校設有寄宿服務，由幼兒到中學教育提供一條龍升學途徑。

蘇格蘭應考Highers

有別於英國學生在Year13考A-levels，蘇格蘭的學制更為靈活，讓學生申請大學時具有更多的「本錢」。例如，在Form 5 (Year 12)，學生主要選讀5個Highers學科，再根據需要決定繼續升讀中六或直接報考大學。Highers的資歷備受國際認可，許多世界頂尖的大學，包括享負盛名的Russell Group也會根據Highers成績收生。

但是，蘇格蘭學生大多會繼續修讀Form 6 (Year 13)的課程，他們可自行選擇修讀Advanced Highers、Highers或兩者同時選讀。在某些情況下，Advanced Highers的學生可以直接銜接蘇格蘭大學的Year 2課程。以私立學校Dollar Academy為例，不少畢業生獲各地名牌大學取錄，例如牛津大學、劍橋大學、University College London、Durham University及University of Bristol。

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定居3年可豁免大學學費

蘇格蘭擁有世界上最好的學校和大學，吸引全球各地的學生選擇於當地留學。蘇格蘭人平均擁有世界一流大學學位的比率高於其他城市！根據國家統計局( Office for National Statistics) 的數據，蘇格蘭人是歐洲受教育程度最高的國家，而且位於蘇格蘭其中四所大學更名列《Times Higher Education》排行榜前200名，可見蘇格蘭的教育水平及質素相當高。

此外，只要是蘇格蘭永久居民及在當地居住了至少3年，即可免費修讀當地大學學位課程。對比英格蘭的大學，每年可節省多達9,250英鎊，大大減低家庭的負擔。

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