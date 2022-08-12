開學系列｜8 大護脊書包重量、價錢、款式大比併

上回提到小學生書包過重問題，除了日常執拾書包、清理不必要的物件、善用學校儲物櫃外，其實選擇對的書包也能減輕脊骨的負擔。當選擇合適的護脊書包，有助減輕孩子脊骨壓力、分佈書包重量至全身，減輕肩膀壓力，有助減低寒背、錯誤站姿問題！這次跟大家比較市面上數款書包品牌，再細看開學優惠，讓大家能選擇最合適小朋友的書包！品牌包括：Charm Dayy、Tiger Family、Moonrock、Beckmann、Millton、KAGS、Smiggle、SPI等。



Charm Day



20L（適合110-140cm學童）



產品尺寸：43高x31闊x15深cm

重量：680g（經 SGS ASTM F2153-07-2018 測試認證）

門市價：約 $588

書包特色：



1. 物料採用輕柔材質，即使CharmDay Light 20L 都只是一枝礦泉水的重量；

不含聚氧乙烯 、使用不易燃物料、高密度防水防滲物料、耐磨防水底部、安全斜入拉鍊

2. 采日供應全港七成幼稚園護脊書包：專業護脊、符合人體工學設計及人體脊骨弧度設計、專為香港學童體形設計的羽量級護脊書包、榮獲CDBS21香港安全認證、通過QB/T 1333-2018測試

3. 多重收納空間：格數分佈由高至低分層、特製書本搭帶、穩定內穩重量



4. 配備安全反光帶、Active Air Flow高透氣系統設計、加寬肩帶、可調整胸帶（可造調動式防滑帶）、內置三重固定書本設計、獨有收尾平衡肩帶設計

5. 結構性保用2年（非人為所致）



網址：https://charmdaybag.com/零售店：HKTVMALL 網店、先施百貨、微影Tiny、B51 Store 門市及 yOURS Life Concept Store 發售





【Charm Day 🎒 一田百貨 BACK TO SCHOOL🏫 開始咗啦！🛒🔥】

📍日期：8月3日 至 8月22日

📍地點 : 元朗朗日路9號形點I 一樓一田百貨 Back to school展銷區

大埔安邦路8號超級城B區二樓一田百貨 Back to school展銷區

Charm Day

Tiger Family



14 Liter（小一專用）



產品尺寸：36高x31闊x19深cm

重量：824g

門市價：約 $629~$679

20 Liter（初小專用）



產品尺寸：38高x30闊x20深cm

重量：945g

門市價：約 $746~$822

書包特色：



1. 德國背部健康協會認可



2. 配備德國專利Fidlock秒開磁扣，讓孩子單手操作，秒開秒關



3. 人體工學設計，配備寬厚 S 性加厚減壓背帶、流線型透氣背墊設計，配合卸力胸扣、腰帶及彈性收納帶，讓書包緊貼背部，有助分散書包壓力，避免孩子頭部前傾問題

4. 此系列的書包配備安全閃燈和定向反光物料，清晰視覺警示效果，全面性確保孩子的安全

5. 此系列的書包是根據國際回收標準及生態紡織品標準，將廢棄的PET塑膠瓶回收並循環再造成的紡織物料製成的，減少了對環境帶來的傷害

網址：https://www.tigerfamily.hk

+ 5

Moonrock



19 Liter



產品尺寸：38高x27.5闊x17深cm

重量：908g

門市價：$640~$1030

22 Liter



產品尺寸：39高x26闊x22深cm

重量：1250g

門市價：約 $746~$822



書包特色：



1. 獲「美國脊骨神經科學會」認證

2. 多款書包類型及款式選擇，容量選擇也很多



3. 備有肩帶、胸帶、腰帶，作五點式支撐，將書包重量平均分佈至全身

4. 磁扣式的開關容易操作，適合小朋友單手操作

網址：https://www.moonrockbags.com/

+ 2

Beckmann



22 Liter（小一至小三）



產品尺寸：37高x24闊x25深cm

重量：940g

門市價：約$940~$1080

20-25 Liter Air FLX（小一至小三）



產品尺寸：39高x26闊x22深cm

重量：1000g

門市價：約$940~$1080

書包特色：



1. 護脊功能：有效轉移 50% 的重量到臀部和胯部，並且內建S型護脊鋁片，減輕背部壓力及背部疼痛的問題；設有肩帶、胸帶、腰帶，將書包重量平均分散至身體各部位，同時讓書包緊貼背，避免書包向前傾問題



2. 認證：獲得加拿大脊椎治療師協會認可



3. 多重間隔設計：兩側有放水樽位置、前面及頂部有拉鍊間隔，方便孩子作物品收納

4. 內置安全單車閃燈、多達 16 個安全反光帶等，有助確保孩子安全

網址：http://www.ergoboss.com/

+ 5

Millton



20L

產品尺寸：42高x 28闊x 17.5深cm

重量：700g

門市價：約$808 ~$898



20L

門市價：

書包特色：



1. 符合人體工學，垂直設計能夠貼背卸力；摺疊式底板，能夠防止書包向下墮



2. 胸帶、腰帶、靠背內格及內固定帶，將重量貼近小朋友背部



3. 雙軸護脊背架及背部軟墊，減輕脊椎壓力



4. 多層隔格袋，方便收納

網址：https://www.milltonhk.com/

KAGS



16 Liter



產品尺寸：37.5高x27闊x17深cm

重量：650g

門市價：$781~$868

18 Liter



產品尺寸：40高x27闊x17.5深cm

重量：740g

門市價：$784~$868



書包特色：

1. 為小朋友而設的護脊設計和為提高舒適感而加厚的肩帶

2. 日本設計為學童而設易按前釦

3. 防撥水高密度物料、加強版反光防水拉鍊拉鏈



4. 前格小物設計、iPad 內袋、雙側袋放置水壺雨傘、保溫便當內格設計

網址：https://www.mykags.com/

Smiggle



17 Liter



產品尺寸：42高x30闊x13深cm

重量：740g

門市價：約$259~359



書包特色：1. 備有厚肩帶、軟背墊，減輕學童脊骨壓力



2. 有多款款式及設計，更有卡通人物圖案

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香港沒有門市，但可在各供應商購買

+ 3

SPI



【適用高度】

細碼：120cm 或以上

大碼：130cm 或以上

【容量】

細碼：26L

大碼：31L

門市價：約$628



書包特色：



1. 經典本地護脊書包品牌，設計多款護脊超輕書包，無論大小重量都低於 1 KG



2. 護脊纖維條、胸帶扣、內置底板，保持脊骨挺直，以及分散壓力及增強承托力

3. 具散熱功能、高反光及防潑水物料

網址：https://spibag.net/zh_hk/

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