開學系列｜揀錯書包隨時影響脊椎及成長發展 物理治療師教揀書包

每年開學，大家都會很關注小朋友書包的重量！因為書包過重或選擇規格欠佳的款式，容易影響脊椎及成長發展。到底護脊書包有甚麼好處及必備特點？這次邀請到啟康物理治療中心物理治療師陳小姐為大家解構，如何選擇最合適的書包。



近年學童脊骨發展不理想

近年，根據臨床觀察和經驗，學童脊骨發展不理想。緣於疫情關係，網課盛行，學童較以往使用較多電子儀器。而在家學習有機會忽視坐姿、或欠缺合適的學習環境，種種原因而導致脊骨發展欠佳。陳小姐稱「小朋友頭部自然向前傾，容易出現寒背」、「疫情期間較少機會外出做運動，或多或少影響體重和身體伸展，令脊骨發展和肌肉訓練欠佳」。

家長應採用鼓勵及提示方法幫助孩子糾正脊骨

家長應設定時間，她指出學童約40至60分鐘就要進入休息時間，減少學童長時間使用電子產品；同時觀察孩子坐姿，在適當時候提點孩子坐直，盡量以溫和、鼓勵方式提點孩子，避免因指罵而出現反效果。

她建議，盡量使用座枱式的電腦，避免摺合式的手提電腦或平板電腦。因為後者容易令使用者的頭部向前傾，但前者容易調較高度，調整至用家最適合的視覺位置。她補充，標準的指標中，螢幕最高那一行字是達到眼的水平線，而眼睛與螢幕之間應是手臂長度的距離。而坐姿必須是雙腳到地，不要蹺腳；同時椅子必須配備椅背、腰墊，能夠支撐脊骨。

她續指，家長需要鼓勵孩子定時進行動態活動、運動、伸展全身的活動，例如游水運動，是一種能全身伸展及活用全身大肌肉的運動。

開學將至，首選護脊書包

特別對於12至15歲的學童，大概是兒童至青少年的階段，脊椎發展是相對重要的。所以書包首選是護脊書包，提供良好脊椎承托力、分佈書包重量壓力，從而減少對頸背及肌肉的負荷，最終能減少頸痛、腰背痛的問題。

書包重量限制，需要跟學童體重及身高計算

總結眾多文獻，健康書包與體重比例，書包重量不應該超過小朋友體重10%至15%。如小朋友重30公斤，他的書包不應超過 3 至 4.5公斤的重量。她坦言，如果書包重量超出孩子體重10%時，會直接增加人體能量消耗、增加上身向前傾機率，限制胸腔的膨脹，有機會引致肺活量下降。

她解釋，如果忽視書包重量問題，是會影響小朋友健康成長。她提出坊間的調查結果，近51.6%家長沒有留意小朋友書包重量的限制，藉此想提醒家長及小朋友要多留意書包重量；更要經常根據時間表執拾書包、清理不需要用的物件，並要善用學校的儲物櫃，放置常用的課本，避免書包放置過多的物件。

護脊背包六大重點

護脊書包必須配備肩帶、胸帶及腰帶、背墊、多類型收納位。

肩帶：具一定厚度及彈性的軟墊，行路時能增加舒服度，同時有助減低走路時書包的震盪；為避免肩帶壓力過於集中，建議肩帶寬帶為2吋至2吋半，有助將重量壓力平均分佈至兩邊肩膊。

胸帶及腰帶：有助將書包壓力分散，不需要集中於肩膊；同時防止書包向前傾，減少學童寒背的機會。

背墊：建議選擇具厚度及舒服的軟墊，除了提供舒適度，同時有助保護背部；而背墊中間位置需要有坑紋，減低脊骨直接受壓的機會。

多類型收納位：基於槓桿原理而作出的建議，這有助平均書包壓力；同時，多類型的收納位如彈性膠帶或收納帶，有助將較重的書本貼近身驅，避免書包向前傾。

與孩子試書包的6大注意位！

1. 符合護脊書包的特點

2. 揹書包及卸下書包時不應有任何困難或過多動作

3. 揹書包時，不應出現任何痛楚、手痺、刺痛感覺。假如揹書包後，肩膊出現紅腫或紅印情況時，即代表書包不太適合小朋友。

4. 可調較的肩帶、胸帶及腰帶。胸帶應位於腋下1至2吋位置、腰帶則處於盆骨對上的位置。



5. 書包頂部應處於頸椎以下的位置，書包底部應在臀部以上位置。

6. 不應只追度容量大的書包，應按小朋友高度及體重而選擇。其實書包過大，有機會遮蓋背部及臀部，除了令背部不適外，更會令書包增加向前傾的機會。而身體是一種代償機制，當書包向前傾，身體容易出現寒背機會、肌張力不平衡，更會影響小朋友走路的步姿。

消委會建議4大挑選書包要點

1. 肩帶必須夠闊和有一定厚度

書包肩帶宜寬闊及有厚軟墊，不易扭絞，能減輕肩膊上的壓力；而幼如繩子的肩帶有機會勒傷表皮，當書包重量增加時會感到不舒服或出現痛楚。書包重量應可平均分佈在兩邊肩膊，而肩帶長度必須能夠調校，方便調校至最適合學童高度的位置。

2. 質料以輕巧為佳

書包質料必須是輕巧，除了減輕重量外，同時容易處理污漬。布造的一般可用水洗或用濕布抹、塑膠書包多數採用PU、PP或EVA 等塑料，都能以濕布抹後再晾乾。

3. 書包內有間隔方便貯物

書包內宜有間隔和額外收納位置，方便將物品分類，以及避免所有物件重量傾斜於同一位置。

4. 必須備配腰帶及背墊

腰帶、胸扣等設計有助將書包重量貼近盆骨和背部，有助將書包重量平均分布，同時避免因書包過重而向前傾，影響脊骨發展；書包配備軟硬適中、有厚度的背墊，揹起來較為舒服，同時減低背部受硬物影響。



《本文資料由香港註冊物理治療師陳潔嵐提供》

香港註冊物理治療師陳潔嵐

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