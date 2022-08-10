開學系列｜直擊小學生書包有幾重 小四生書包竟然重近5KG

數月前，有人比對中台港小學生時間表，證明香港學生是最繁忙的學生，課堂多、休息少。到底繁忙學生的書包實際重量又是多少？這次01親子在街頭隨機訪問了數名小學生及家長，並即時為書包磅重，當中最重的書包竟重達接近5KG！有家長指，8月時書包已經減輕了三分之一，早一個月的書包重量還要更重。被問道是否已習慣書包的重量，學生說雖已適應但仍覺得很重；亦有家長接送上學時盡量代取書包，免得孩子負擔過重。啟康物理治療中心物理治療師陳小姐建議，書包重量不應超過學生體重的十分之一，否則會損害脊骨健康。



小二女學生書包重量3.4KG，學生體重為22.5KG

女學生身型瘦弱，背起這個書包感覺有點兒吃力。經磅重後，書包重量為3.4KG，學生體重為22.5KG。若按照建議書包重量，書包重量已超過學生體重的十分之一了。女學生稱書包的確有點兒笨重，不過現時未感到肩膊不適。

小四女學生書包重量4.8KG，學生體重約30KG

這個書包為街訪之中最重的書包，經磅重後，書包重量為4.8KG，而學生體重為30KG。若按照建議書包重量，書包重量已超過學生體重的十分之一。單手提起這書包時已感到非常笨重，女學生稱更要背書包到二樓班房，不過現時未感到吃力或肩膊出現疲倦問題。

港媽表示書包過重原因是「小學功課較多」、「小學課本未有拆開章節設計」

該女童媽媽表示：「現時書包已比數月前還要輕三分之一，因現時為考試後的日子」，眼見女兒書包甚重，她接送上學時也會代為提取書包，望減輕女兒的背部負擔。

她更指出過重原因是「小學功課較多」，每天都有多項功課需要完成，功課袋的重量只會按天遞增。而另一原因就是「小學課本未有拆開章節設計」，課本只會分為上、下冊，她稱「唔會有書會拆開第一課、第二課，第三課，畀小朋友淨係帶某課書番學。」，每天上學都是帶一整本課本上學，而且「每科都係咁」、「書包都幾難唔重」。

小四男學生的書包重量4KG，但已是每天執拾書包

他稱書包都頗重，不過並不是沒有執拾書包，反而是每天也有執拾書包的習慣。被問道執拾書包是媽媽代勞或是自行執拾，媽媽表示是完全信任小朋友的能力，小一時才會定期檢查書包，現時是小朋友每天自發性執拾。媽媽續指，雖然每天也有執書包，但書包重量未見減輕，因每天課堂甚多，所需課本是必須齊全。

小二女學生：書包重量2KG

女學生書包較輕，不過媽媽表示已代女兒提取三分之一的重量，免得她背部負擔過重。媽媽更指代為分擔重量，才令女兒不喊累。而媽媽更會每天減輕她的書包重量，因不想她出現寒背問題或者行路時感吃力。

按照「書包重量不應超過學生體重的十分之一」的建議，學童書包已過重

啟康物理治療中心物理治療師陳小姐表示，當書包重量超出孩子體重10%時，會直接增加人體能量消耗、增加上身向前傾機率，限制胸腔的膨脹，有機會引致肺活量下降。

她解釋，如果忽視書包重量問題，是會影響小朋友健康成長。她提出坊間的調查結果，近51.6%家長沒有留意小朋友書包重量的限制，藉此想提醒家長及小朋友要多留意書包重量；更要經常根據時間表執拾書包、清理不需要用的物件，並要善用學校的儲物櫃，放置常用的課本，避免書包放置過多的物件。

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