MIRROR演唱會│兒童目睹嚴重意外後驚恐 註冊催眠治療師收20求助

昨晚(28日)第四場 Mirror演唱會出現嚴重意外。由於很多一家大少一起去觀賞，故於現場目睹這重大意外事故。事情發生後筆者收到很多家庭求助，有一些朋友回到家時仍感到莫名的悲傷與憤怒， 有一些則孩子心情久久未能平復，甚至而且出現驚恐丶哭泣的情況。

【編按:作者為註冊催眠治療師林雲峯】



我在兩三個小時入面，收到最少四個不同角度的事發丶事後經過的影片， 看完後內心負面情緒都 一直縈繞在心頭久久不能散去。才剛冷靜下來整理思緒時發現已經收到20個求助信息， 當中亦不乏有到場觀看的朋友。

這些求助者都提及出現了一些類似創傷後遺的症狀( PTSD)。雖然不能單憑求助信息 判斷是否患上創傷後遺症 (PTSD)，但如果你有以下四個症狀就要多加留意，特別在現場觀看整個過程的朋友：

1, 內心感到持續的震驚

2, 腦海經常出現相關影像

3, 出現突然憤怒與悲傷

4, 喚醒自身的創傷經歷

若然出現相關症狀請你：

1, 不要再重複看/分享相關片段

2, 將內心感覺分享予情緒較穩定的朋友或尋求專業人士傾訴

3, 盡量暫時不要看社交媒體

4, 若你有宗教信仰， 你可以用你的方式和你的家人一起祈禱丶誦經讓自己內心平復。

若然你或孩子的情緒持續超過半個月仍然低落， 甚至出現一啲破壞或傷害性行為 (特別是孩子 )，請立即尋找心理專家處理。

最後， 請記住我們可以憤怒可以傷心，但請不要忘記照顧自己， 如果太累記得讓自己好好睡一覺。