MIRROR演唱會｜意外片瘋傳易觸兒童創傷情緒 　中醫教3招舒緩不安

昨日（28日）MIRROR演唱會發生嚴重意外，當日有不少家庭帶同小孩觀賞演唱會，而且事發片段於網上瘋傳，小朋友容易接觸並瀏覽相關片段，易引起不安情緒，甚至有機會患上創傷後遺症。

【編按:作者為註冊中醫師胡凱淋】



親眼目睹，或者只是透過網絡接觸到影片、甚至只是文字描述，其實都會影響我們的情緒、感受和反應。

中醫沒有一種病等同「創傷後遺症」（PTSD），不過，PTSD的症狀其實都可以歸入身心症。

「情志病」，即是因情緒影響身體的「氣」，而出現的身體症狀。如果比喻氣為一列火車；經絡為火車軌；穴位為車站，情緒影響到的，足以令這列火車飛站、逆行、出軌、撞車、甚至整卡消失…… 可見情緒對身體的影響可大可少。

中醫未能做到PTSD的第一線治療，但有數招有助舒緩不安感覺：

一、憤怒時捽食指、憂慮時捽拇指、恐懼時捉實尾指。手指尖也有穴位，捽按不同穴位，可以對應相關臟腑，改善氣的流動，減低因情緒而影響身體逆亂的氣。另一方面，這個也是NLP中的心錨（Anchoring），將一種安撫情緒與身體某個部位建立連結，以後只要觸壓相關部位，就可以回溯安撫情緒的反應。

二、甘麥大棗茶：炙甘草、小麥、大棗各5g、熱水泡茶，具有寧心安神作用。多飲用，有助舒緩鬱悶情緒，此方亦為治療婦人臟躁首方，對於女士更年期脾氣難控制，亦適宜飲用。

三、按壓合谷、太衝穴。兩者同用名為「開四關」，開四關就似扭開排氣閥門，將身體累積難排的多餘氣排走。情緒會令氣鬱結，適當疏泄排氣，有助減低鬱結情緒。

當然，有需要時應尋求專業人士協助，切忌死忍。