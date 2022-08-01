天瑜8月入伙新居　動物園房賞藍天白雲　善心人助裝修設計捐傢俬

天瑜在2020年5月因醫療事故變成植物人，天瑜爸爸經常要往返醫院照顧天瑜，疲於奔命，因此希望接她回家養病。他們一家於4月時獲房署安排新屋，經過3個多月的裝修趕工，終於可以接天瑜回家。



天瑜爸爸在社交平台發文，分享了多張新居的相片。他們於8月1日入伙，如果一切順利，天瑜8月就可以回家。這幾個月內，有不少善心人協助裝修新居，由設計家居到全屋清拆、漆油、雲石工程、安裝燈飾、黏貼牆紙等項目都一手包辦，更贊助了多樣物資，減輕天瑜一家的負擔。經過3個月的努力終於完成裝修，讓他們可以在舒適的環境中繼續照顧天瑜。

天瑜爸爸初時討論家居設計時提岀了一個要求：「希望在天瑜的房間内加入一些動物園的元素，這是岀於我對天瑜在手術前的一個承諾」，熱心網民遂其所願，找來不同人脈和資源將房間設計成動物園主題，有動物園牆紙、兔子燈飾等，更人手在天花板繪畫藍天白雲，讓天瑜在家中都可以望見晴朗的天空。天瑜爸爸表示：「我相信天瑜能在這個環境下養病，一定會有更多的進步。」

他更感謝各方善心人的幫助：「他們更自發性地為我們找來了一大班善心供應商，贊助了我們新居内的多樣物資，謝謝你們為天瑜所做的一切」。