房間將繪動物壁畫迎接小天瑜回家　周父憶愛女曾說：我最錫係爸爸

每晚在睡前為子女說故事、玩小遊戲，是不少父母的生活日常，但對周先生來說，卻是這兩年多以來，最夢寐以求為女兒做的事。女兒天瑜在2020年5月因醫療事故變成植物人後，周爸爸一直為照顧家人而疲於奔命，除了每星期三次到醫院探望女兒，在家也要照顧患有自閉症的大仔及同樣患有抑鬱症的太太，「回想起來其實每件事都是『獨當一面』的大難題，沒想到一步一步就走過來了。如果世間真的有願望的話，我這輩子所有的願望都是希望子女平安健康。」

攝影：黃寶瑩



天瑜醫療事故後成植物人

天瑜於2018年確診橫紋肌肉瘤，經歷過多次化療，2年後於瑪麗醫院進行腫瘤切除手術，惜手術過程中出現醫療事故，她呼吸與心跳一度停頓，經搶救後雖撿回性命，卻全身癱瘓，需依靠呼吸機維持生命。天瑜於瑪麗醫院深切治療部留醫整整一年，周先生與太太那段時間日復日到醫院照顧女兒，憶及當時的情況，他只覺觸目驚心：「我們每日都去醫院探望她，卻只見她頭部及面部腫脹，如同『科學怪人』一樣，不知道究竟發生甚麼事，又有數個護士圍著她，我們也很手足無措。」

手術後頭幾個月，天瑜的情況不斷反覆，腦部及心臟都出現問題，甚至曾因腦水腫而需要移除部份顱骨減壓。有宗教信仰的周爸爸更馬上找神父為天瑜領洗，做好女兒隨時離去的心理準備，「最嚴重那時，她除了腦部有問題，心臟也很差，要打強心針，過了兩三個月才穩定下來，當時真係好驚，日日都好驚，尤其害怕深夜時分接到院方來電。」

天瑜愛與哥哥爭寵 每晚盼爸爸贈3個願望

周爸爸為照顧女兒心力交瘁，還得向患有自閉症的8歲長子交待天瑜出意外一事，「我跟太太盡量用他容易理解的方法解釋，跟他做好心理準備，『妹妹現時有病身在醫院，她受了傷，我們正在努力接她回家。不過日後她即使回到家，也跟以前不再一樣，她可能無法郁動、說話，也無法再跟你玩，但我們可以多點跟她聊天、說故事，你唱歌及彈琴給妹妹聽，她也聽得到』。哥哥很乖，他理解植物人的情況，試過主動提出要為妹妹祈禱，希望她快啲好返、快啲返屋企。」

去年天瑜6歲生日，哥哥親自製作禮物給妹妹，希望她早日康復。（黃寶瑩攝）

哥哥疼愛妹妹之情，在事故發生後更表露無遺，周爸爸憶及，那時他與太太每日輪流到醫院照顧天瑜，根本無暇照顧哥哥，兒子如同過著「單親家庭」般的生活，一日跟爸爸、一日跟媽媽，但哥哥沒有一句怨言，「有次我帶他到公園玩，當時公園沒有其他小朋友，但他中途突然停了下來，呆望著前方，然後轉過來跟我說『我好掛住妹妹』，當下我隨即淚如泉湧，不知道該如何回答他。」

兄妹年齡相差僅兩年，從未為爭玩具等事而爭吵，反而會在爸爸面前爭寵，希望爸爸陪睡覺。周爸爸笑言只因自己是位「Mr. Yes」，會應允子女大部分的要求，而在睡前，天瑜更會貪心地向他要求3個願望：「她每晚都會要我給她3個願望，要陪她玩、講故事、唱歌，有時甚至會要求吃宵夜，想我煮東西給她吃，有時又會要我跟她玩影子遊戲，我就會用手做出各種動物手影，每晚都要陪她玩一會兒，她才肯乖乖睡覺，所以她常常都說『我最錫係爸爸』。」

回想天瑜患病前的一點一滴，周爸爸形容女兒為人幽默，不時扮鬼扮馬哄父母開心，而且很堅強，即使治療辛苦也不會鬧彆扭，每次打針前更會為自己打氣，「得知她出事那刻，我真的特別心痛，寧願自己有事都不想她有事，所以很希望可以盡快接她回家，一家團聚。」

睡房繪動物園壁畫 為天瑜圓夢

天瑜的情況在去年終於穩定下來，並獲安排轉往大口環根德公爵夫人兒童醫院，接受按摩、拉筋等復康療程。周爸爸與太太也每週兩次到醫院進行訓練，學習使用呼吸機、抽痰機及血氧儀等器材，以便接女兒回家。「其實她這一年以來的情況已經很穩定，不會再突然出現突發或危險情況，只是間中會有些小問題，如吸入性肺炎，吸痰未夠乾淨就有可能會出現。目前只等新居完成裝修，就可以接她回家。」

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周爸爸一家於今年1月獲房署安排新屋，單位面積較現時住所大，可間出一廳三房，裝修工程預計將於7月底完工，8月初可以入伙。他表示，新居早已預留房間給天瑜，房內有足夠位置擺放家用醫療床及呼吸機等維生儀器之餘，亦將於牆上繪畫一幅巨型動物壁畫，一圓女兒希望去動物園的心願：「在她動手術前，我們已詢問她術後有甚麼想做，她第一時間表示要餵魚及去動物園。因為在她約3歲時，我們一家到泰國旅遊時曾去過動物園，但當時她太年幼，不太敢觸摸海豚和長頸鹿等動物，她對此一直念念不忘，所以我們會在牆上繪上動物圖畫，又會在天花板繪畫藍天白雲的圖案，希望藉此『帶』她到動物園。」