父母隔兩周再到醫院探望　天瑜主動轉眼望父母　獲護士讚反應明顯

小天瑜在2020年5月因醫療事故導致臥床，被評估屬於嚴重智障，目前正等待9月入讀特殊學校。父母苦候十多日，日前終有機會再到醫院探望天瑜，發現女兒竟然轉眼凝視父母，令他們大感驚喜，連護士也稱讚「天瑜的反應很明顯」。



小天瑜在4年前患上橫紋肌肉瘤，2020年於瑪麗醫院進行腫瘤切除手術，因發生醫療事故，天瑜在手術後全身癱瘓，成為植物人，經醫生評估屬嚴重智障，需依靠呼吸機維持生命。經過家人和醫護團隊的努力，天瑜彷彿對外界漸有反應，早前更對姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》展現罕見的大反應，獲「姜糖」贈送公仔在醫院陪伴天瑜妹妹。

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爸爸周先生日前在FB專頁分享天瑜最新狀況，指相隔了十多天，終於再有機會到醫院探望女兒，「可能實在太想她了，所以最近常常都會夢見天瑜」。他又表示，他甫踏入病房後，天瑜便把眼睛轉過來看著他，連護士也稱讚：「天瑜的反應很明顯。😀」

至於他們今年1月獲派新屋，本預計將於3月中交吉再進行裝修，周先生則表示房署再次延遲交屋日期，預計要待復活節假期後才可收樓，期望可以早日接女兒回家：「從1月份第一次看房到現在都快三個月了，真的希望能盡快開始裝修，早日帶天瑜回家。」