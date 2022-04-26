等候近4個月終收樓現正裝修　小天瑜父母望3個月後接女兒回家

小天瑜在2020年5月因醫療事故變成植物人，被評估屬於嚴重智障，目前正等待9月入讀特殊學校。家人一直希望接她回家照顧，並在今年1月獲安排新屋，原定可在3月收樓，惜房署多次延期，至日前才收到單位鎖匙並開始裝修。天瑜爸爸對此感到興奮，希望3個月後可以帶天瑜回家。



小天瑜在4年前患上橫紋肌肉瘤，2020年於瑪麗醫院進行腫瘤切除手術，因發生醫療事故，天瑜在手術後全身癱瘓，成為植物人，經醫生評估屬嚴重智障，需依靠呼吸機維持生命。經過家人和醫護團隊的努力，天瑜開始對外界有反應，父母早前到醫院探望時，她更轉眼凝視父母，獲護士稱讚「天瑜的反應很明顯」。

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日前收樓 望3個月後接天瑜回家

爸爸周先生一直希望帶天瑜回家，一家人於今年1月獲房署安排新屋，本預計3月中可交吉。他們當時已預留房間給天瑜，房間有足夠位置擺放醫療儀器，亦有不少有心人主動贊助他們的搬屋開支，以及以天瑜喜歡的動物圖案佈置房間。不過房署多次延期交樓，至4月22日，周先生才在社交平台發文，指終於收到單位鎖匙，可以開始進行裝修。對此他感到很興奮：「希望一切順利，三個月左右可以帶天瑜回家。」

職業治療師和醫務社工早前親自上門幫天瑜家人度尺



另外，周先生又提到去年1月已遞表申請法援，直至去年10月才找到醫學專家撰寫報告，不過一直未有回音，至日前才收到法援署來信，指仍在等待專家報告的結果。他坦言感到無奈，「這次已經是第三次收到同樣内容的信，醫療事故已經發生了將近兩年，真不知道還要等多久。」

天瑜爸爸分享圖片，指仍在等待法援。（「天瑜醫療事故關注組」圖片）

而早前他亦曾發文，指這一年多以來曾多次去信醫管局、食衞局等政府部門，查詢當日醫療事故的細節問題，但只收到當局「循例式罐頭式的回覆」，最近一次於3月中去信後，更連回覆信也沒有，直至他早前上載4段質疑醫管局的影片後，才終於獲得回信，令周先生覺得奇怪，彷彿事有巧合：「在我近日發佈了四條影片後，今天早上突然收到他們的回覆，説會繼續跟進我查詢的事宜，你説是不是太『巧合』了？！」

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