冷氣機｜外出時空調照開較慳電？只答對一半　關鍵在外出時間多久

台灣夏天濕熱難耐，待在冷氣房內為最舒適的選擇，不過涼爽的代價卻可能是高昂的電費。



許多人開始研究冷氣省電方法，但日本的冷氣專家不買單，並詳細解釋冷氣省電的關鍵因素以及原理。

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冷氣出門不關會比較省電？專家曝省電關鍵時間點

不少人認為，暫時出門「冷氣不關會比較省電」，但日媒《文春Online》則指出，其實這觀念「只對了一半」，原因在於家中冷氣是否有「人體感應功能」，擁有此功能的機種才會在感應到室內沒人後轉變成「省電模式」。在冷氣的使用說明書內可見是否有「人體感應功能」，帶有人體感應器的空調具有「無人時吹空調」、「幾分鐘無人時自動關閉電源」等功能。如果沒有說明書，可以查看空調的前蓋。如果蓋子的一部分是由薄薄的半透明塑膠製成，那很可能就是人體傳感器。

說明書中沒有提及「自動斷電」等說明，又找不到這樣的傳感器，則很有可能空調無法自動控制電源。但如果只是在附近購物，並在大約10分鐘後回來，那麼出門前關閉空調可能是一種浪費，因空調在開始運行時的耗電量最大。為避免耗電，最好以「30 分鐘」為設定間格，若超過30分，空調便自動關閉電源，如果超過這個時間，還是把冷氣關閉比較省電。

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除此之外，有效清潔冷氣機也十分重要。有些使用者表示，空調的室內機有自動清洗功能，所以濾網一個月清洗一次。

但是，無論室內機多乾淨，室外機周圍的散熱區域髒了，熱能便會在那累積，導致散熱效率降低，增加電費，室外機周圍必須淨空，才能有良好散熱效能。若其周圍堆放各式各樣的東西，或於室外機上蓋上木頭，造成通風不良，將無法有效散熱。

據日媒《文春Online》，儘管是舊款機型，只要定期注意以上要點，理解關鍵因素，便能省下電費，節約能源。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：出門不關冷氣會比較省電？日本專家曝「只對一半」，超過這時間反而耗電】