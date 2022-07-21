冷氣機｜空調飄出臭味　洗濾網仍沒改善　或因關機前沒做「這事」

隨着氣溫開始變得炎熱，不少人已經開始使用冷氣，讓家裏環境更涼爽。日前有網友疑惑，為何家中冷氣機才清洗不到2個月，使用時卻還是會飄出臭味，內行網友也在該篇貼文留言解釋關鍵原因。



一名網友日前在Facebook群組「爆系知識家」發文表示，之前使用冷氣時都會有一股氣味，近期請師傅將冷氣拆開清洗後，異味暫時消除，但相隔不到兩個月，只要冷氣送風，就會像之前一樣飄出悶悶的臭味，就算清洗濾網也無法解決，她因此感到相當困擾，只好上網求助。

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網友看見該篇貼文後，也留言分享各種解決方法：

．「洗完濾網，每次關機前，都要用送風吹半小時，乾燥後才能關機」

．「霉味。就是吹的比較低溫……用完馬上關，沒有送風乾燥。這是習慣跟環境的問題，有的地方比較容易發霉」

．「我覺得好像是酸味醋味，但是開冷一點，一段時間就會消失了，大約半小時，沒味道再調回來，之後都正常了，好像是太久沒開機的關係」

．「這個問題我有問過當初幫我裝冷氣的人，他說有味道的話就調低1～2度會改善，但會很冷」

．「我租屋處有時也會飄出異味，溫度再調低一點就沒有了」



冷氣悶臭味散不去該怎麼辦？內行人解答

而內行網友則出面解釋：

．「冷氣關機前可以改送風定時一小時關機，將機體內的水氣吹乾，照道理清洗過冷氣應該不會有異味說，或許又產生黴菌了，最近是嘗試用冷氣的防霉貼片盒看看，還不知道效果如何」

．「這邊解釋一下。冷氣使用時其機內處於低溫，而直接關閉時機內仍處於低溫，室溫比機內溫度高會導致機內冷凝，因此要繼續開送風將機內溫度升高並且將這期間的冷凝藉由送風送出機內」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗濾網也沒用！冷氣悶臭味散不去該怎麼辦？內行人解答：關機前先做這件事】