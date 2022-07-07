冷氣機｜空調正常可用多久？專家分享最低年限　2大原因加速壞掉

炎炎夏日，室外溫度高到嚇人，許多人總是迫不及待躲進室內吹冷氣，根據台灣冷氣專家Ken88在「Tiktok」上的分享，一台變頻冷氣在妥善安裝、正常使用下，基本上壽命可以來到5至10年，他更分享日前接獲的一個維修案件，有台冷氣竟然用了高達15年。



Ken88提到，過去冷氣還是定頻時代，那時的保固通常是全機1年、壓縮機3年，或是全機3年、壓縮機5年，而近幾年冷氣轉向變頻時代，整體保養時間拉得更長。

他也強調，冷氣在正常使用和安裝下，可以用5至10年，若是低於5年，可能是安裝上出了問題，或是居住於特殊環境，如：海邊，他也分享之前接獲的維修案，有一台冷氣竟然用了15年之久，他進一步詢問眾人：「你們家的冷氣已經用了多少年了呢？」，引起網友們一陣討論。

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許多網友表示：

·「兩台定頻用了20年，一台變頻15年」

·「還是把舊冷氣換新的變頻吧，可省下的不少電費」

·「窗型的有40幾年」

·「平均20年」

·「東元21年，還有繼續在用的」

·「我遇過大金20年沒壞過，我家用日立10幾年了（第一代變頻機）所以還算省電，不過沒現在新變頻機省電」

·「我家是定頻分離式20年了，依然是頭好壯壯」

·「冷氣1年也才用最多4個月，也不是天天用，用10幾年很正常」



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