爺孫｜老爺提議「生個姑姐」陪孫女玩　一年後竟真與奶奶再當爸媽

一名媳婦去年曾在Facebook群組分享，某天公公和她女兒說，「爺爺嫲嫲生一個姑姑陪妳玩好不好？」，當時她還以為是在開玩笑，怎料一年後老爺奶奶竟還真的生了一個女兒。



還以為老爺在說笑，怎知他跟奶奶是來真的喔！（按圖了解）

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該名女網友在Facebook群組「爆怨2公社」指出，聽完整2021年6月7日時公公很認真地問孫女，「要不要生一個姑姐陪妳玩？」，她個人嚇傻，心理狂罵三字經，「甚麼畫面啦，我無法想像我要煮月子餐給奶奶！老爺，你知道你在說啥嗎？」。

然而，事隔一年多後，老爺奶奶竟還真的生了個女兒，讓她再度發文，｢不知道還有沒有人記得我2021年的這個po文...爺爺真的生了一個要來陪我女兒玩了」。

文章一出，立刻引起網友們暴動，紛紛留言：

．「難得這個姑姐不是毒菇，是可愛的小金針菇」

．「爺爺老當益壯嫲嫲老蚌生珠！」

．「慘了，看看這位姑姐將來誰養」



不過，更多人好奇事主老爺奶奶的實際年齡是幾歲，而根據該社團管理員透露，事主去年曾說過婆婆才40歲出頭，因此懷孕屬合理範圍。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】