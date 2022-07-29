MIRROR演唱會｜阿MO李啟言父為牧師　曾分享育兒之道讚仔仔乖

MIRROR演唱會發生嚴重意外，其中一位受傷舞蹈員為女子組合COLLAR成員SoChing的男友李啟言（阿MO），阿MO家人現居加拿大，父母得知意外後現正趕回香港，教會亦囑教友為他禱告。阿MO一家共五口，是家中細仔，父親李盛林是教會牧師，曾於不同節目中分享育兒之道，更指阿MO性格較乖。



父母現從多倫多趕回香港

阿Mo父親李盛林為著名教會牧師，曾任約十年牧職神學院院長，後來任職小瀝源平安福音堂堂主任，現居加拿大多倫多並繼續到不同教會講道宣教。阡陌社區浸信會亦登禱告信，囑教友為阿Mo一家禱告，並指其父母現準備回港：「李盛林牧師小子啟言（Mo）在MIRROR 第四場演唱會，多倫多時間今日上午，在香港一個嚴重的意外中，他的頭部和頸部受傷，現在深切治療部。請懇切為他禱告，懇求神的醫治和憐憫。李盛林牧師和師母將於明晚日（周六早上）前往香港。請為他們的旅程安全禱告，求神的平安和安慰臨到他們和家人同在，因為他們非常擔心啟言。實在感謝兄姊的代禱。」

曾分享育兒心得 指阿MO較乖「都收貨」

阿MO與家人關係良好，有一名姐姐及哥哥，是家中細仔。父親李盛林牧師曾於不同節目分享育兒心得，姐姐李嘉欣年輕時性格反叛，認為父母常用對小孩子的方法與自己相處，更會強硬地禁止她，沒有機會給她表達自己的機會，因此常生磨擦。

經過多年的爭吵和疏遠，李牧師也反省自我並向女兒道歉，更一改育兒方式，不再用同樣的方式與哥哥及阿MO相處：「過去不知道怎樣去教，沒有機會在她小時候給她多一些表達的機會、不要太多指責。經過這個學習，在（教育）她兩個弟弟時就用這個方法來帶他們成長。」李牧師也曾表示兩名兒子性格較乖巧：「佢哋嗰啲都唔算得係啲咩，都收貨喇！」在他的教導下，阿MO也養成認真堅毅的性格。

與Anson Lo為追夢戰友

阿Mo一直熱衷於跳舞，於大學時認識Anson Lo，之後更一同參加第一季《全民造星》，可謂是一同追夢的戰友。雖然最終於55強止步，但後來成為了MIRROR的御用舞蹈員，經常於不同表演、MV中亮相，也在女友SoChing《全民造星4》的決賽中伴舞，為人熟知。

林海峰開咪不禁哽咽

林海峰今早在電台節目講述事件時哽咽，他指過去曾與舞蹈員阿Mo合作，印象中的阿Mo比較沉默寡言，排練時總是專注於練習舞步，是一位對工作相當認真及專業的舞蹈員。