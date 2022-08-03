七仙羽分享4個夫妻相處之道　新婚夫婦太早過老夫老妻生活非好事

自結成夫婦那天起，相處就是每對夫婦畢生要面對的課題。



其實兩夫婦心底裏都知道，對方或自己缺點其實一直存在，只是當初拍拖時尚且容易掩飾，將好的一面展現，壞的一面隱藏。但結婚後日日夜夜相對，住在一起，隱藏都太累，缺點自己掩飾不了。狐狸的尾巴始終要露出，不能一直收起來。

七師傅分享4個夫妻相處之道。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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坦誠地表達想法

同住在一起就容易多磨擦，如何處理才對大家都好？坦誠是很重要的，包括你滿意和不滿意對方的東西，師傅一律不建議隱瞞。即使看法不同，也盡量平心靜氣溝通，少吵架，方能保養好關係。

相處太多而產生磨擦是問題，相處太少也是問題。有些夫婦才結婚不久，就說要過「老夫老妻 」的生活。師傅覺得，其實就是 too lazy。

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別太早變老夫老妻

新婚夫婦應該很 young 的，應該做新婚夫婦做的事。很多女士來找我時跟我分享，一臉滿足地說：「我同老公鍾意成日留喺屋企，無聊度日，放假都無節目㗎。」師傅笑而不語，不敢苟同。

告訴大家，不要常常躲在家，一定要多出去找節目，揀條輕鬆的行山小徑，或一場有趣的展覽，間中要打扮拍拖，而且要兩個人都要付出，互相維持關係，不能依賴一個人。

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有節目不要 say no

如果你不喜歡出外，那就叫老公留在家和你 Netflix and Chill。如果看完劇還是好想繼續留在家，你也可以邀請朋友回來打麻將、打邊爐、燒肉，反正不出門也有不出門的聚會方法。

不要因為大家喜好不同就各自生活。如果樣樣節目都 sayno，時時都寧願各自生活，那你們根本合不來，為甚麼不早在求婚時就 say no 呢？

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見證對方的轉變

老了才做老夫老妻，無問題的。不同年紀，追求的目標，理想、愛好、嗜好都不一樣，最重要互相支持和尊重對方。

以前二人享受簡單甜蜜的愛情；結婚了，有小朋友，又是另一個感覺；小朋友長大了，感覺又不同了，心境會變，喜歡的事物都會變。但無論世事如何變更，要有身邊的人和你一起經歷，才最有意思。

七師傅贈你幾句：新婚夫婦應該很 young 的；老了才做老夫老妻。



《師傅乜都知——愛情戀咁嚟》書本封面

名：師傅乜都知——愛情戀咁嚟

作者：七仙羽為城中名氣風水師，年幼時因體弱多病而拜師學習風水命理，後專心鑽研風水，現為香港七星派風水學會會長，同時擁有國外商業管理碩士的超強學歷。

七仙羽近年出演風水命理及玄學的電視及電台節目，在2021年拍攝ViuTV節目《七救星》後人氣火速急升，Instagram 有逾10萬粉絲，更有「廣告女王」之稱號，熱門話題不斷，合作藝人粒粒紅星，包括：Mirror、Error、張敬軒、許廷鏗等，個人更推出兩首熱門歌曲，形象親民貼地又不失專業。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】