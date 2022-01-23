婚姻｜有性有愛也有孩子　為何仍要分居？4對夫婦分享不同住感受

分居婚，指夫妻暫時或者永久解除同居義務，維持親密又自由的婚姻生活；簡單來說，「兩個人結婚，卻不睡在一處。」今年年末，女星新垣結衣結婚5個月就跟老公分居的新聞衝上熱搜，這一隱秘的婚姻現象，引起了網友的討論：「有孩子了咋辦？」「這種婚姻不會很沒有安全感嗎？」

撰文 ：陳薇沁（一条） 編輯： 陳子文（一条）



實際上，分居婚的人數並沒有想象中那麼少。據暨南大學社會調查中心發佈的《2017居住體驗報告》，超80%的已婚夫婦表示渴望獨立的空間。以下是多對實踐分居婚的夫妻的故事。

平時距離130公里，周末親密無間

主動選擇分居婚的85後夫妻：蘑菇君和秘密（一条授權使用）

85後秘密夫婦

生活狀態：曾北

同城分居，現北京、天津兩地分居

分居原因：自我選擇、生活習慣



一周工作結束，周五晚上，蘑菇君通常10點才跨城回到天津的家，秘密點着香薰，在牀上追劇。

他回家後會先洗手，坐在牀邊給秘密蓋上被子。她睡眠很淺，他會先拍睡她，再起身去洗澡。

這是他們婚後第四年，生活狀態從「同城分居」轉變為了「異地分居」——秘密搬去了在天津一起買的新房裏，還房貸；蘑菇君繼續租住在北京的單人公寓，供月租。

平日分居，周末一起過。一般周六，他們會默契地窩在牀上睡一天，睡醒了兩個人抱在一起，用投影儀在白牆上看恐怖片。情到濃時，完成性愛的大和諧。

周日是外出日，深秋特別適合露營，他們到山裏去搭了個帳篷，星空下兩個人聊着下周末的計劃，要不要去嘗試下新開演的英文互動劇……

周一早上6點，蘑菇君給秘密蓋好被子，拿起門口秘密準備的便當，開車回北京。

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蘑菇君比秘密小4歲，兩人同在天津大學讀的研，在朋友圈子裏都屬於個性鮮明。當初朋友介紹他們認識，兩個人都覺得「相親太幼稚了，哪可能成功」。

初次見面，蘑菇君因為「對方竟然是理想中的軟妹」暗自竊喜，秘密則覺得蘑菇君非常幽默。兩人算是一見鍾情，畢業後就同居了。

但他們的公司處在北京的吊腳，一個在望京，一個在東南三環，公寓租在了中間。初期的激情過後，兩個人開始對每日往返一個半小時的通勤感到疲憊。

朝夕相處後，最容易產生的感覺就是「你為甚麼一而再、再而三地挑戰我的耐心？」

秘密喜歡下班後去健身，但蘑菇君會希望兩個人可以共進晚餐；蘑菇君喜歡把switch新出的遊戲全部玩一遍，秘密又暗戳戳覺得他家務做少了。

「一般人可能會想分手，我們想到了一個更好的辦法——為甚麼不分居呢？」

他們分別租住到了距離自己公司步行15分鐘的地方。秘密發現健身之餘，自己多了30分鐘來研究廚藝。蘑菇君在自己的公寓裏，如願擺上了一櫃子的遊戲光盤，還養上了金魚。

秘密說，「因為不是朝夕相處，你會發現自己給對方的耐心變得很高。」他們約定了每周要在周末為對方準備一個驚喜，但工作日的休息時間，可以留給自己。

世俗的困擾是不可避免的，父母關心最多的還是生育問題。

「結婚4年，決定異地分居，反而是我們決定要孩子的時候。」在接近生育臨界點的這一年，秘密放棄了自己在北京的高薪工作，回到了老家天津。

她找了一份為地產做前期規劃的工作，月薪1萬5，不到過去的一半。好處是孩子的户口問題可以解決，雙方父母也都在天津，如果以後生孩子，父母能幫忙帶。

「我自己會保留更多的獨立空間，所以我覺得也要讓孩子爸爸保留自己的空間。可能未來我不會時時刻刻陪伴孩子，那我也不會這麼去要求爸爸。」

繼「周末夫妻」之後，秘密夫婦打算在未來做一對「周末父母」。在周末，帶着孩子前往某一方的城市，高效率、高質量地陪伴孩子。

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我懷孕過程中，我們異國縮短到異地，但還是不願意同居

在南加州大學留學時期的典典（一槃授權使用）

90後CF夫婦

生活狀態：曾異國分居，現北京、成都兩地分居

分居原因：留學、工作、生活習慣



「凌晨2點的時候，我接到了一通電話，對方說是我老公的房東太太。她的聲音聽起來無比地憤怒，她說你老公放門口的垃圾一袋又一袋，把整個樓道都堵住了。」

「還有一次，我放假到北京去看他，在他公寓的衛生間發現了一隻死老鼠，估計是在整個家裏找了好久，都沒找到一口吃的，最後在馬桶邊喝了口水，餓死在了旁邊。」

90後的典典和老公Frank分居的原因之一，是兩個人的生活習慣太不一樣了。典典熱愛生活，喜歡在公寓裏裝飾上藝術品，而Frank的生活，她形容就像是「流浪狗」。

兩個人相識於一場在英國舉辦的婚禮，分別是伴娘和伴郎。典典看着自己的閨蜜嫁人，哭得比新娘本人都慘，Frank情不自禁地給這個感性的姑娘遞了個袖口擦臉。典禮結束後，還主動開車送她回酒店，兩個人聊天的過程中，典典得知Frank從高中起就在英國留學，很獨立。之後典典回了成都，Frank開啟了一場「跨國追求」。

2018年，Frank回國不久，就向典典求婚了。當時典典正在申請美國2年的碩士項目，Frank說，「我支持你婚後出國留學。」

也是這句話，讓她下定決心嫁給生活邋遢的他，「在過往交往過的男性中，只有他特別尊重我的決定。」

疫情期間，典典不能回國的這一年，媽媽告訴她每個月都能見到從北京風塵僕僕趕來的女婿，這次帶了大閘蟹，上個月還買了鑄鐵鍋。為了能見到典典，Frank在國內、外整整隔離了一個月，見面的時候鬍子拉碴的，但卻從行李箱裏掏出了幾個盲盒送給她。

「那是我們最甜蜜的兩周，我還在那期間懷孕了。」

懷孕過程中，他們的距離從異國縮短到異地，但還是不願意同居，主要原因除了生活方式，還有對事業的追求。

Frank在北京的一家企業剛升上了項目經理，他籌劃了1年的項目即將啟動。與此同時，典典在出國前就在成都註冊的留學機構遭到了重創，她每天一邊養胎，一邊寫查漏補缺的計劃，「誰都不願意妥協去對方的城市，因為工作佔據了我們絕大多數的成就感。」

「在我被求婚前，我有跟媽媽聊過，Frank和我活不到一起去。媽媽跟我說的話至今難忘，她說，『你心高氣傲，臭毛病還多，跟他分手了，你很難找到比他更愛你的人了。』」

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70後，很有可能是分居婚最多的一波人

70後成荃夫婦

生活狀態：上海同城分居

分居原因：意外照進現實



七點整，70後的成荃給自己沖了一杯豆漿，然後晃晃悠悠地去樓下早餐鋪買點花捲、豆腐花，再去敲兒子的房門，催促他趕緊起牀吃早飯。

這是一個40多歲男人和18歲男孩的生活，直到他們收到媽媽閃送來的一箱橘子。

成荃和妻子傅老師的分居純屬一場意外。

兩個人年輕的時候四處奔波賺錢，曾帶着兒子一路輾轉了廣州、北京，傅老師也被迫放棄了自己教師的工作，他們最終留在了上海。等到孩子終於上了大學，他們倆決定搬去郊區的別墅，將徐匯的公寓留給因為疫情、從出國留學改成「上網課」的兒子小成。

成荃沒想到的是，有一天會接到催債的電話。這通電話裏，他發現了一個自己不了解的兒子：跟年長的姐姐談戀愛（有可能是殺豬盤），借高利貸60萬「創業」，血本無歸。

「當時，還是不明白為甚麼物質條件不差的情況下，小成要去借錢創業？所以我就搬去跟他一起住。」

和兒子彆扭相處的一年中，成荃還了債務，勸退了兒子的戀情，兩個人像兩頭牛一樣在家裏針鋒相對，同時也更深入了解了對方。「之前還是照顧他少了，心裏會有一些虧欠。」

相對於成荃的措手不及，傅老師對於丈夫提出要搬去跟兒子住，無異議。

諾大的別墅也給了她足夠的空間，常常邀閨蜜來家裏喝茶。她的朋友中，有一位的丈夫在海外工作；另一位的丈夫因為身體狀況，居住在高級的療養院，只有春節回家。「70後，或者說65後，很有可能是分居最多的一批人。」

相比於年輕情侶的個性差異，傅老師認為70後選擇分居婚的原因更複雜，但他們的適應能力也更強。

「我們這一代人，年輕時候甚麼苦沒吃過，先生也從來不在身邊。現在就更沒甚麼事忍耐不了，孩子好就好了，我可以自我調節。」

「我最近在看《霍亂時期的愛情》，感受到人的情感是有很多種可能的。」

她提到馬爾克斯的寫作契機，來源於一個新聞：一對年長的情侶去故地重遊，竟然被謀財的船伕打死了，他們的身份因而被揭露，原來他們是一對秘密戀人，四十年來一直一起度假，但各自都有幸福而穩定的婚姻，而且子孫滿堂。

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為甚麼選擇分居？——主動權給了女性

上個世紀30年代，沙特和波伏娃的愛情故事，被譽為「分居婚」的鼻祖。

他們有各自的居所，有各自的社交圈，彼此有愛，哲學思想相近又各有千秋——這樣的關係維持了51年。

如今，這種看似飄渺的關係已經有大基數的實踐者。

據日本媒體《anan》的問卷調查，30歲以上的已婚人士中，44%有分居婚的經驗。在歐美，分居婚的比例超過1/3。填寫一條發佈的分居婚調查的207人中，有53%的人認真考慮過和另一半分開住。

倫敦大學學院教授羅森奈爾（Sasha Roseneil），對這一現象有10年的觀察研究，她覺得最本質的原因還是在於兩性的生活習慣有差異，且有權利選擇不去接受對方的習慣。

一些專家相信，同床的夫妻比分床睡的夫妻的失眠率要高50%，哪怕他們晝夜節奏很相符，也會產生失眠的情況。

典典是已經確診的神經衰弱，但丈夫Frank是典型的夜間工作狂，尤其喜歡夜間盯盤美股。兩個人住在一起的時候相互埋怨，「你不讓我身體健康，我不讓你賺錢養家，白天不懂夜的黑」，分開住以後，睡前還可以打一通電話互道晚安。

類似的差別還有飲食、衛生、家居。

其次，無論男女，都更看中自己的工作了。夫妻雙方找工作，也很難找在相近的地方。

99年的丫丫和97年的小林是一對即將領證的小情侶，兩人是校友，畢業後錄取了同一家國企的不同部門，丫丫被派到了廣西南寧，小林派到了廣東湛江。

「因為我們也不着急要孩子，所以我們一致同意兩個人都先發展事業。」

丫丫也提到了，在疫情後找工作難度更大了，尤其是對於適齡生育的女性。身邊的女朋友為了事業延遲婚期、甚至不結婚的也大有人在。

丫丫和小林

羅森奈爾在2013年的採訪中就曾提到，女性主義的崛起，推動了更多家庭走向分居式生活。

1973年，有一部金球獎電影《婚姻生活》講述了一對夫妻，妻子瑪麗安懷了三胎，丈夫約翰卻傾向於不要這個孩子，原因是他在這段婚姻裏無法感知到幸福；2021年，《婚姻關係》被翻拍，最大的亮點是男女主角的關係發生倒轉，事業成功的變成了妻子瑪麗安，不想懷孕的也變成了瑪麗安。

這部電影是正在實踐分居婚的傅老師的最愛，在採訪的過程中，她多次提到當今社會女性的新劇本，在於「有的選擇」。

「無論是最近興起的兩頭婚，還是分居婚，歸根柢底還是女性在婚姻裏的地位越來越平等了。」

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不完美的婚姻狀態：經濟緊張﹑育兒焦慮

美國心理健康機構Modern Intimacy走訪多户分居婚家庭後發現，這種婚姻模式也存在多種問題。且越年輕的夫妻，要面臨的挫折越多，因為他們需要共同經歷人生裏的更多關卡，包括買房、生育、教育、贍養老人……所以歐美的分居婚夫婦，大多年過半百。

在新垣結衣的分居婚新聞下，也有很多網友嘲諷：擁有兩套房的人，才有資格過這樣的生活。

但其實多數分居婚夫妻都採取一人住婚房、一人租房的模式，並且租房者通常會主動降低一部分生活質量。

自從秘密搬到天津的婚房後，蘑菇君就退租了自己原先的公寓，選擇離公司更近的、面積更小的公寓，這樣每個月可以便宜3000元。

典典和Frank分居後爆發的第一次激烈爭吵來自於，典典想在生完孩子後，帶着孩子去美國讀博士學位，而Frank認為這樣會讓孩子從小缺乏父愛，堅決反對。

最終還是父母雙方說服了典典，「孩子的親子時間，不能因為父母決定分居而被剝奪。」

70後的成荃夫婦，已經實現了財富自由，並且度過了育兒期，他們面對的更多是來自周邊社會文化的壓力。

當外人知道他們處於同城分居狀態，第一反映是夫妻關係淡了，有人甚至偷偷詢問「是不是在離婚冷靜期啊？」對此，他們雖然不爽，但更多把這些當成八卦，反覆勸說自己「不能活在別人的評論中」。

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分居婚不等於離婚，不等於出軌，它是否會成為未來的趨勢？

那麼分居婚和離婚有任何關係嗎？

羅森奈爾教授的觀點是：沒有直接關係。她認為主動選擇分居婚的夫妻，是對親密關係更加慎重思考的一群人。

在我們採訪的4對夫婦中，只有典典認真考慮過一次離婚，「但是我最終還是放棄了，因為我真的是個很作的人，喜歡個人空間，喜歡旅行，喜歡出國唸書……跟他離婚，我也不會找到一個比他更諒解我的人了，我也不想單身一輩子。」

分居婚會讓雙方都更容易出軌嗎？

秘密表示，自己從來不遠距離查崗，也不擔心對方出軌，因為每次在一起的時候，彼此是快樂的，兩個人就捨不得出軌。

美國生物人類學家費舍爾（Helen Fisher）曾分析過80多個國家的人們的出軌行為，發現距離並不是出軌的主要原因。

同時，他提出了3點維繫親密關係的方法，其中多數竟跟分居婚的優點不謀而合。

首先，一定要做愛，這會刺激大腦中的多巴胺系統，生理上產生的高潮和催產素液，會激發依戀感。

接受採訪的某對夫妻表示，小別勝新婚使得他們的做愛過程更刺激。因此雖然不能天天見面，但每次見到對方都很激動，女生會特地換上新買的裙子，男生會提前做好清潔工作。

其次，要維持浪漫的感覺，要和另一半一起去做一些新穎的事情。

分居會讓夫妻雙方覺得，對方變得不一樣了，使得兩個熟悉的人感受到「陌生」，比如說秘密夫婦，兩個人會規定周末必須給對方一個驚喜，無論是一場說走就走的旅行，還是一個更刺激的做愛地點。

最後一點，是夫妻間最難維持的——不要惡言相向，說好話，讓對方感到愉悦。

對此，傅老師覺得分居之後，因為不能天天見面，兩個人的生活瑣碎爭吵變少了。

那麼分居婚會成為未來的趨勢嗎？

目前，較為大眾接受的其實是在同一屋檐下，夫妻雙方擁有獨立的空間，它其實是屬於LAT（Living Apart Together），而分居婚是LAT的一種類型。

羅森奈爾教授的10年跟蹤調查顯示，接受LAT生活方式的情侶/夫妻正在逐漸增多。分房子睡是小眾群體的需求，但是擁有獨立空間必然會成為一種趨勢。

夫妻間的獨立空間到底該給到多大？

選擇分居婚的夫妻，究竟是實現了個體的自主選擇，還是丟失了婚姻原本的意義呢？

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