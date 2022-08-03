港夫婦移民後屢因財政分歧爭執　留英一年終覓全職工作獲BNO簽證

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）日前宣布將進一步放寬BNO申請資格，1997年之後出生之香港居民只要父親或母親其中一方擁有BNO，即合資格可單獨移民。BNO移民門檻一再降低，至今已有超過11萬人申請，每人對移民生活都有不同憧憬，早前有新加坡紀錄片訪問一對移英港人夫婦，二人談及在當地面對求職困難、開支大等挑戰，屢因家庭開銷問題爭執，甚至曾苦笑稱或會因此而離婚。紀錄片導演近日再分享該家庭近況，指他們逗留當地一年終取得BNO簽證，太太也由餅廠女工成為求職公司的項目經理。



新加坡媒體《亞洲新聞台》（CNA）紀錄片《單程》（One Way）導演杜唯和攝影指導Matt Ma日前在社交平台上載短片，分享製作節目的原意及回應觀眾意見。杜唯表示，這部紀錄片目的希望展現港人移民英國後，在困境當中的決心與勇氣，不是批評涉事者的對與錯，更無意批判或阻止香港人移民的決定。

導演杜唯（右）與攝影指導Matt Ma（左）日前分享製作紀錄片《單程》的原意及回應網民意見，亦有更新阿文及Fiona一家四口的近況。（CNA影片截圖）

歷一年時間終取得簽證

杜唯在片中亦提及阿文和Fiona一家四口近況，表示他們一家留英約一年，近日終成功取得BNO簽證。Fiona原本於當地一間餅廠工作，受上司賞識轉職到招聘公司當兼職招聘員，及後更由兼職再升任為項目經理，現時為當地求職港人提供就業轉介服務，亦不時到當地工廠向僱主解釋港人的工作習慣，為他們創造職位，擬定求職計劃。而Fiona丈夫阿文目前正積極考車牌，期望成為貨車司機，杜唯形容英國車牌的筆試很難通過，阿文雖已失敗兩次，但仍會繼續努力。他們患有語言障礙問題的細仔則正在接受言語治療。

Fiona目前任職招聘公司項目經理，助港人於當地求職。（CNA影片截圖）

到埗後屢屢碰壁

紀錄片《單程》記述阿文和Fiona一家移民前後的情況，阿文本為司機，英文水平較低，而太太Fiona是一位教師，在香港享高薪厚職。他們以LOTR（Leave Outside The Rules）計劃抵達英國，起初期望生活會較香港舒適，但到埗後卻發現並非一帆風順，除了居住環境與期望有所落差，阿文亦因英語能力有限而求職處處碰壁，只能開私家車送外賣。至於Fiona則於當地一家餅廠工作，但因有大量港人移入當地，餅廠由起初只有幾名港人，大增至過百名港人，令Fiona的工作機會和收入大減。

而二人最大的分歧則來自財政問題，由於他們以LOTR入境，先前的BNO簽證會自動取消，一家四口需要重新提交申請，以致一度出現沒有足夠積蓄滿足簽證財政要求情況。而且在到埗後數月，他們已因安頓新住處及購買日用品而花去逾50萬港元，Fiona希望開源節流、購買價格較相宜的家品和電器，惟阿文則對生活品質有要求，令夫婦在日常開支上產生許多爭執，當時更在鏡頭前苦笑表示有可能在取得永久居留權後便會離婚。

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