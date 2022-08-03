全港首個兒童急救課程 6歲女孩學心肺復甦法 面對危急保持鎮定

當大家認為最安全的地方是「家中」，其實隱藏了不少危機，衞生署有報告指出逾四分一損傷意外在家發生，常見有跌傷、運動損傷、燒傷及動物咬傷等，近日亦有不少新聞涉及兒童鯁喉致死，喚起大眾更關注兒童留在家中的安全問題。有家長趁暑假帶小朋友參加兒童急救課程，希望當小朋友一旦面對危急情況時，可保持冷靜及鎮定，作出適當的處理。

攝影:鄭子峰



全港首個針對12歲以下的兒童急救課程，以教授兒童學習救援程序、簡單包紮技巧、氣管堵塞急救方法及心肺復甦法為主要內容，負責「急救小勇士課程」導師Zoe Yueng表示，不少兒童由外傭姐姐或長者負責照顧，但面對意外來襲時，照顧者未必懂得正確的處理方法，她說:「事緣一次我朋友12歲的女兒，與外傭姐姐二人在家，姐姐突然中風不動，由於媽媽當時開會未能及時聽電話，女兒當時不太懂得處理，延遲了救援時間；而且看到不少新聞都關於家居意外，如果小朋友對急救有所認識，萬一大人不在旁，也可以知道自己下一步可以點做。」

誤會911是本地求助熱線

Zoe坦然現時小朋友學習能力愈來愈高，有能力掌握基本的急救知識，「其實在日本或不少外國地區，早已將急救知識納入小學課程之中。我發現有不少兒童可能平時看到YouTube的內容，誤會了救助熱是打911，而不是999；當預習報警時，他們也不知道應如何提供最清楚有用的求助資料，最重要是他們會因為緊張、害怕而不知所措。」

對急救感到興趣

對小朋友來說，看到意外出現流血受傷時，一般都感到恐怖、覺得恐懼、但Zoe指出，他們上完堂經歷過之後，再次面對突發事就可以降低恐懼感，「他們上堂時都好專心，冰袋運用、包紮傷口、止鼻血及用來示範的假人都是他們有興趣的。」

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相比起成年人急救證書課程，兒童急救要求較低，Zoe會要求他們逐一示範不同的急救步驟，「他們的能力比我們大人想像的高，課程內容講求實用勝於美觀，至少當遇到受傷，都能夠做到基本包紮。」

6歲學員示範CPR有板有眼

今次參與課堂的小勇士當中，年齡最少的是6歲女孩，在進行急救示範時有板有眼。而課堂除了教授急救技巧，也灌輸不同的急救知識，「現在小朋友除了需要學習學術知識之外，的確需要對急救有所認識，通過課程，雖然未必能夠100%運用到所有知識，但當面對如鯁喉、擦傷、流鼻血應該如何處理，就算當時沒有大人或老師在旁，起碼他會知道當下應該如何處理，至少不會過度驚慌。」

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家長:知道按哪個位止血



有參加急救班的學生家長認為，「遇到突發情況時，如果有成人在場，當然是應該交由成人處理，但如果沒有大人的時候，我覺得他們就可以幫到自己。」Zoe指小朋友年紀較細可能做CPR(心肺復甦法)會比較難，「不能在短短3小時之內可以好有信心做得到，但起碼在概念上他知道應該要如何處理。」另外，有家長指，「上完堂後小朋友明確知道鯁喉起碼可以知道點樣處理，因為小朋友由長者及外傭照顧，而這些知識長者或者外傭都未必會知道，但如果小朋友學過可以教公公婆婆或者工人姐姐處理，可以知道應該按那一個位置止血。」

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場地提供：Momcare 香港母嬰教育服務中心