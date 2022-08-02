水中銀檢測16款沐浴產品　3款獲評安全、無刺激、保濕功效顯著

市面上有不少沐浴產品，每位家長都希望買到溫和又不刺激皮膚的產品，呵護子女幼滑肌膚。水中銀（國際）生物科技有限公司早前抽檢本港市面上16款沐浴產品，進行保濕、溫和（無刺激）功效安全毒性檢測，有7個樣本被評為品質卓越，其中3款產品更獲評為無刺激及保濕功效顯著。



7個樣本獲評安全及無刺激 其中3款保濕同樣顯著

水中銀於連鎖個人護理店及專櫃購入16款沐浴產品樣本，價格介乎3.8元/100毫升至94元/100毫升，當中包括BIOLANE、JURLIQUE、LA ROCHE-POSAY等國際品牌。結果發現安全測試中，有7個樣本獲評品質卓越的「綠魚」，餘下9個樣本則為品質合格的「黃魚」。

於保濕及溫和（無刺激）功效檢測中，7個「綠魚」樣本均獲評為溫和（無刺激）功效顯著，其中3個的保濕功效同樣顯著，分別為「BIOLANE 法國貝兒 EXPERT 有機沐浴洗髪啫喱」、 「JURLIQUE 玫瑰緻柔沐浴露」及 「LA ROCHE-POSAY 全效抗敏修護沐浴乳（止痕配方）」。

宜選親水性成份沐浴產品滋養皮膚

皮膚專科醫生蔣頌儀建議，市民在選購沐浴產品時，可以選擇親水性成份，例如甘油、天然植物萃取（如蘆薈）、維他命又或者含玻尿酸（透明質酸）等滋養皮膚，並配合親油性成份，例如神經醯胺、角鯊烯等來鎖緊水分；而天然及含有益生菌或益生元因子成份的沐浴產品亦可有助平衡肌膚的微生態，減少過敏。蔣醫生續指，市民可避免使用含有酒精和防腐劑等成份的沐浴產品，以減少產品對皮膚的刺激性。

（photoAC圖片）

水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士亦指出，甘油是沐浴產品中較常見的保濕成份，可作為皮膚調節劑，而蘆薈等從天然植物萃取的成份，也能減低沐浴產品中清潔成份對皮膚帶來刺激，達到舒緩及滋潤皮膚效果。

水中銀檢測16款沐浴產品，有7款獲評為品質卓越的「綠魚」：

