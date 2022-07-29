親子好去處│巴士迷必玩 5大體驗 真熱狗巴士展 做小車長享駕駛樂

市區重建局（市建局）由即日起至8月28日舉辦《YM2與您綠遊仲夏》，並聯同九龍巴士（一九三三）有限公司（九巴），以「減碳綠色、智慧城市生活」為主題，帶大家遊歷市建局及九巴於觀塘的服務演變里程，當中有5大必玩項目，包括1:1古董及全新電動巴士模型、九巴珍貴收藏品展覽化身「綠遊．未來城市」、小小車長親嘗馳騁迷你電動小巴士樂趣等，是巴士迷不容錯過!

攝影:許珞珩



「綠遊．巴士發展」1:1巴士展覽

為積極推動慧城市和綠色環保概念的發展， YM²裕民坊 UG公眾休憩廣場將於活動期間一連四星期分別展出多款古董巴士及全新一代九巴電動巴士，為大家帶來賦有教育意義的視覺享受，並透過精彩絕倫的巴士模型展覽和珍藏展品，跨越各年代香港經典巴士歷久彌新的迷人魅力。

從各款充滿情懷的巴士模型當中，俗稱「紅燈籠」的利蘭珍寶巴士將於7月31日率先展出。「紅燈籠」於1978年3月22日開始投入服務，從英國購入，九巴將車身塗了紅色，故此被不少市民稱為「紅燈籠」，十分富紀念價值。此外，於指定日期亦有丹尼士11米巨龍、利蘭奧林比安11米等「熱狗」巴士和第一代空調巴士「白板車」展出，而最新及現已為市民服務的純電動巴士亦將於展期內登場，一同體驗巴士發展的綠色旅程，無論是巴士迷或想重拾情懷也絕對不能錯過。

「綠遊．巴士發展」1:1巴士展覽

日期：2022年7月30日至8月28日

地點：YM²裕民坊UG公眾休憩廣場（近康寧道入口）

古董巴士：12nn - 5pm

全新一代純電動巴士：10am - 10pm

5大珍藏巴士展出日期如下: 「紅燈籠 」展出日期：7月31日(星期日)、「丹尼士11米巨龍」展出日期：8月7日(星期日)、「利蘭奧林比安11米」展出日期：8月14日(星期日)、第一代空調巴士「白板車」展出日期：8月21日(星期日)、全新一代純電動巴士展出日期：7月30日至8月27日（逢星期一至六）及8月28日（星期日）。(受訪者提供照片

觀塘發展展覽

同時，YM²裕民坊 UG大堂則打造成「綠遊．觀塘發展」展覽，闡述市建局新構建的裕民坊公共運輸交匯處，為大家呈現可持續性發展及糅合人車分隔的智能技術。展覽同時分享九巴於觀塘的往今及未來發展，從昔日的古董巴士年代穿梭至現時的電動巴士時代，多款珍貴的歷史藏品將一一呈現，當中包括部份古董車票、員工證及徽章等。現場更會展示古董巴士模型，還有別出心裁的九巴巴士站模型等等 。透過「綠遊．觀塘發展」展覽，讓大家一同回味舊日美好時光，重新感受當年情懷！

「綠遊．觀塘發展」展覽

日期：2022年7月30日至8月28日

時間：10am - 10pm

地點：YM²裕民坊UG大堂

+ 3

遙控巴士免費體驗區

大家更不能錯過位於L1中庭的遙控巴士免費體驗區大人和小朋友都可搖控多架迷你巴士，一場好玩又剌激的遙控車比賽即將開始。

真巴士打卡位

各位大小朋友可坐上巴士車長的位置打卡，隨時隨地感受駕駛巴士體驗，一嚐做小小車長，揸住大呔盤的樂趣。

+ 7

期間限定店開催

商場更於L1特設期間限定店，除了不同主題精品外，更會發售一系列最新裕民坊專屬限定精品，包括Q Bus巴士模型、文件夾及鎖匙扣等，多款精品及刺激體驗陪你玩轉暑假。另外，「兒童電動車體驗」暫時未作公眾開放，有關安排及詳情請留意商場專頁。

「綠遊．未來城市」活動詳情:

日期：2022年7月30日至8月28日

時間：12nn - 4pm（星期一至五）

12nn - 8pm（星期六、日）

地點：觀塘YM²裕民坊L1中庭