「夫源病」成已婚人妻風土病　專家曝成因：大男人主義促婚姻危機

能和伴侶廝守一生，本來是最幸福的結果，然而近幾年研究發現，對不少人來說，白頭偕老反而變成一種詛咒！



根據日本心臟科醫師石蔵文信出版《太太的疾病90%是老公造成的》書中提到，在日本有高達96％的妻子對丈夫有所不滿，83％的妻子曾經考慮過離婚，甚至竟然有55%的妻子希望丈夫早逝！而這些情緒日積月累成為了「夫源病」，不僅在日本，甚至整個亞洲地區也已成常態。

甚麼是「夫源病」？谷到一肚氣的人妻們快來了解一下它的起因、治療及預防吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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看到老公就不舒服的夫源病

「夫源病」顧名思義是指老婆因老公的緣故而產生的疾病，發病的原因常見於老公的言語暴力、使喚妻子，又或者不管家事、照顧小孩等，進而造成老婆的精神壓力，甚至包含頭痛、頭暈、耳鳴、肩膀痛、抑鬱、心悸、賀爾蒙失調和失眠等病癥，很多人還以為是更年期常見的情況，但卻在老公出差或不在家的時候有明顯的改善，那很有可能你就罹患了「夫源病」。

盛行於「大男人主義」的亞洲地區

「夫源病」之所以會在日本引起廣泛的討論，和日本行之有年的「大男人主義」息息相關，像我們常常可以在日劇或者日本動畫中看到，許多老公下班一回到家就會開始像大爺般使喚老婆，對於孩子的教養、家事也不聞不問。然而，在台灣有多少家庭也有類似的狀況，彷彿男人的工作就只要賺錢，其他時間就在家悠哉地置身事外，不曾對老婆說出感謝，婆媳問題也不介入，家中的意見也以丈夫為主，而百般隱忍委屈的老婆最終就會罹患上「夫源病」。

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夫源病的治療與預防

既然「夫源病」的源頭是「廢物老公」造成的，與其詛咒丈夫早日離開，不如還是找方法和平共存。專家就建議，夫妻間要適當保持距離，短暫分居或許是種方法，讓丈夫感覺到沒有妻子在一旁，生活會是什麼樣子？進而意識到對老婆的虧待，而改變態度與行為。而老婆也可以把重心放在家庭以外的事情，與朋友多出來聊聊天、旅行、逛街或者外出運動，讓心情適當地得到解放與出口，也有機會改善總是被老公氣得半死的夫源病囉！

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