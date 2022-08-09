孕媽產後穿Bikini露妊娠紋被網友指責 媽媽反問為何歧視女性身體?

生孩子不是一件簡單的事，除了面對懷孕風險，更要面對產後的各種護理，一旦護理欠妥當，很容易「手尾長」。最明顯的產後問題，當然是體質變虛弱以及妊娠紋問題。外國一名媽媽網上分享產後Bikini照片，卻遭到網友指責「相片很醜，點解會畀人睇？」。但媽媽反問「這是女性最天然的樣子，為何要歧視女性身體？」。



不少媽媽都認為身材走樣及妊娠紋露於人前感到尷尬，甚至到沙灘時也會盡量遮蓋身體。不過外國一名媽媽briannas_day反而在網上分享自己的比基尼照，更會分產前後的對比照片。

網民反應兩極

網民反應兩極，有些人認為這是媽媽、女性最天然的相片，相片寫實不造作，更認為這些妊娠紋不會令她們後悔，因為孩子健康就是已經足夠。但有些人反應完全不一樣，他們認為相片影像太衝擊，更有人反問她「是否認為別人會喜歡看妊娠紋」，他們指責她日後不該穿比基尼以及拍攝照片。

媽媽反問「為何歧視女性身體?」

Briannas認為這是女生最天然的樣子，而且女性身體審美觀不應只有一個標準，為何限制其他人展示自己呢？怎樣穿、怎樣打扮，難道也要控制其他人嗎？

Briannas更認為發放展露妊娠紋的相片，目的都是想宣揚「有妊娠紋不是問題」，這是正常的。不少媽媽認為被她的訊息、勇氣和正能量而感染，開始接受自己身體的一切，不再討厭自己。

其實產後身體出現各式各樣的變化，內外變化太大，還望各位媽媽愛自己多些，接受自己，慢慢復原吧！始終身體健康才是最重要！

消除妊娠紋方法

坊間有不少消除妊娠紋的方法，原來陳慧琳也曾分享一些方法。



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預防妊娠紋：按摩油

要預防妊娠紋必須多護理皮膚，長期保濕滋潤有助保持皮膚健康。以按摩油按摩腹部，除了令心情更放鬆，同時有助滋潤皮膚、改善皮膚彈性和緊緻度。

消除妊娠紋：醫美

有些媽媽會選擇以醫美來消除，包括提拉、緊緻療程，大家在選擇療程之前要細閱療程需知及注意事項。

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