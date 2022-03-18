妊娠紋｜方媛大曬平坦無紋小腹 拆解點消除妊娠紋?非懷孕都會有?

自從與郭富城結婚後，方媛搖身一變成為「天王嫂」，婚後二人育有2名女兒Chantelle和Charlotte。在照顧小朋友的同時，方媛不時會透過社交網站分享日常生活，日前她就在曬出在家運動健身的片段，力證自己不是網友所指的「無聊的富婆」。身穿運動上衣的方媛露出結實平坦、毫無妊娠紋的小腹，根本不像已經誕下兩個孩子的媽媽。事實上，除了懷孕以外，有部分年輕男女都會出現類似妊娠紋的一條條白色疤痕。如果覺得這些紋路難以接受，想淡化甚至消除它，那一定要先知道發生原因，從根源解決！



方媛不時在2社交網站曬幸福。（方媛微博圖片）

不論任何年齡的孕婦，自確定懷孕後都會搜尋「妊娠紋預防」、「妊娠紋會消失嗎」等等，皆因有6至8成的孕婦在懷孕期間出現不同程度的妊娠紋。只有25歲的台灣女星賴慧如，早前分享她4年前誕下女兒後，身材曲線雖然維持惹火，但掀開衣服就有嚴重的妊娠紋，更令她一度出現產後憂鬱。一旦妊娠紋生成，要改善或減淡紋路不容易，因此預防勝於治療。

只有25歲的台灣女星賴慧如，早前分享她4年前誕下女兒後，就有嚴重的妊娠紋。（IG@huirulai1818）

真皮層受傷導致妊娠紋

雖然妊娠紋成因未確定，但醫學界一般認為跟真皮層的受傷有關。因為懷孕會令母體皮下脂肪增厚及子宮擴大，腹部皮膚就會被一直撐大，當真皮層的膠原蛋白纖維和彈力蛋白纖維撐大到某個程度，斷裂就出現妊娠紋。婦產科醫生勒嘉仁建議，準媽媽們懷孕期間要注意體重不要增加太快，應在助產士或醫生的協助下，定期檢查胎水以及胎兒成長幅度是否正常，以BMI指數計算有否過重或過輕、做適量運動等，均有助減低腹部過大，避免妊娠紋極誇張地出現。

初產婦腹壁的紫紅色妊娠紋會變成銀白色陳舊妊娠紋。（資料圖片）

預防妊娠紋：精油按摩

妊娠紋與遺傳亦有莫大的關係，即是若果你的媽媽或姐妹有妊娠紋，你很大機會有同樣的情況；而白皙皮膚的女士又會較健康膚色的更易產生妊娠紋。要預防妊娠妊紋必須及早開始，做好皮膚保濕滋潤是健康皮膚的關鍵。苦杏仁富含蛋白質、不飽和脂肪酸、維生素、無機鹽、膳食纖維及人體所需的微量元素，具有潤肺、健胃、補充體力的作用。不少準媽媽都會用含有精油的護膚產品，輕輕按摩腹部，雖然預防妊娠紋的效果因人而異，但在按摩的過程中，還可讓準媽媽放鬆心情。

一名懷胎9個月的台灣孕婦，整個腹部長滿妊娠紋。（fb群組「爆怨公社」圖片）

消除妊娠紋：維他命Ａ酸

曾有研究指出外搽維他命Ａ酸會有治療跟預防妊娠紋的效果，皮膚科醫生史泰祖則表示，女士產後可在醫生或藥劑師處方下，塗維他命Ａ酸的藥膏在妊娠紋位處，有助減淡疤痕的作用。但他提醒準媽媽，絕不能在懷孕期間塗抹維他命Ａ酸，否則有生出畸胎的風險。

絕不能在懷孕期間塗抹維他命Ａ酸，否則有生出畸胎的風險。(ahc.official@IG)

消除妊娠紋：醫美

不同的醫美方法，例如音波拉提、電波拉提、換膚療程，以及注射玻尿酸或透明質酸等，都對消除妊娠紋有幫助。就以女星賴慧如為例，她早前就透過疤痕覆蓋術，將困擾已久的妊娠紋消減。