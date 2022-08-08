半歲男嬰患葡萄酒色斑激光除胎記　父母被轟貪靚原來背後有苦衷

不少人天生就有胎記，如果是普通胎記未必會影響健康。不過早前澳洲一位半歲大嬰兒就因患有葡萄酒色斑，而接受激光治療去除胎記，其父母因此被批自私、怪物，部分網民認為這個舉動只是為了滿足父母的審美觀，但原來色斑有機會導致青光眼及腦三叉神經血管瘤病。



出生患葡萄酒色斑及青光眼

澳洲男嬰Kingsley出生時臉上有大片葡萄酒色胎記，剛出生就要接受多次檢查和診斷，後來到黃金海岸大學醫院檢查時發現患有青光眼，而且惡化速度比其他小孩快，年僅3個月大就要全身麻醉進行手術，防止視力惡化，幸好手術成功，傷口很快就恢復。

Kingsley被轉介到昆士蘭兒童醫院，醫生講解了激光治療的重要性，母親Brooke也決定讓Kingsley進行激光去除色斑，因為葡萄酒色斑不會褪色或消失，會隨著時間推移而變暗，並引起許多健康問題，激光治療的不是為了去除胎記，而是保持皮膚健康，以免對周圍的皮膚造成傷害。葡萄酒色斑有機會導致青光眼及腦三叉神經血管瘤等疾病，然而Kingsley先後確診患有這兩種疾病。

後來Kingsley在私人診所進行激光治療，第一次治療時母親不忍看見兒子尖叫大哭，因此邊哭邊離開診所，由父親留下陪伴兒子進行治療。經過多次激光療程，Kingsley的葡萄酒色斑逐漸減退。

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網民指責父母自私貪靚

母親Brooke在網上分享Kingsley的經歷，有不少人為之動容，更捐錢助他們分擔醫療費用。不過也有網民留言批評他們是「怪物」，認為他們讓幾個月大的兒子進行激光治療，只是因為想他變得更好看：「我理解但我不會這樣做，胎記根本沒有傷害他，這純粹是審美原因」、「他們應該等到他 18 歲，讓他自行決定是否要去除胎記」。

Brooke解釋他們經過深入研究才作出這項決定，而非一時興起：「我認為他是全世界最漂亮的男孩。如果我不知道葡萄酒色斑會造成如此影響，那我會把它留在他的身上。」

短短半年內，Kingsley到醫院覆診20 多次，進行了3次磁力共振、1次超聲波、2次聽力測試、2次手術、2次激光治療以及3次診斷，雖然過程非常艱辛，但Kingsley都堅強地捱過治療並一直好轉。

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