愛犬離世台女主播遲遲走不出　領養幼犬發現「同款刀疤胎記」淚崩

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-08 08:02

關注生態保育也熱愛動物的秦綾謙，目前是台灣TVBS專任主播，也是《當掌聲響起》的節目主持人。自幼就喜歡動物的她，時常在Facebook發表對生態議題的看法，也因為身為一名記者，她有更多機會為動保生態議題發聲，這也是她堅持堅守記者崗位的理由。喜愛動物的她，12年前養了柴犬Yumi，之後也常帶著Yumi參加動物公益活動，推廣生命教育。不料去年Yumi罹患了惡性腫瘤，從發現到離世，僅短短半年多的時間，讓秦綾謙遲遲無法走出傷痛，但突然來的緣分，讓秦綾謙決定往前走，她感恩的說：「這樣的巧合，或許就是Yumi留給我的禮物」 。

▼秦綾謙與愛犬YUMI相處點滴、新領養玉米有「同款胎記」？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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陪伴Yumi抗癌的過程中，Yumi經歷了心因性肺水腫、腎衰竭，但一切的難關秦綾謙都在旁細細照料，只為「堅持陪Yumi從最初走到最後」。很多人勸秦綾謙要學著放手，她哽咽的說：「可是我寧可重複那段時間，也好過沒有她的時候。」Yumi離世的那晚，秦綾謙抱著Yumi一起睡覺，早上四點半醒來時，發現在她懷中的Yumi已經沒有呼吸起伏。半年多的時間過去了，秦綾謙到現在還是會在半夜四點半自動醒來，對於這樣的重複性的行為，她替自己下了註解：「大概是心理創傷吧 。」

以前為替流浪狗發聲，秦綾謙常帶著Yumi到各級學校演講，推廣「校園認養浪浪」的友善動物活動。演講時談論到生命教育，秦綾謙都會與大家分享：「愛要延續下去，不要因為狗狗離開，就放棄了讓下一隻小狗幸福的機會。」但真的輪到自己面對寵物離世的課題，秦綾謙才發現自己根本走不出來，她自嘲的說：「我適應力真的很差。」Yumi離開後，她無法再更新與Yumi有關的社群平台，只想自私的停留在還有她的時光，秦綾謙感傷表示，「更新就代表她真的是過去了，很鄉愿吧！」

Yumi離世後，台灣TVBS主播秦綾謙將其骨灰製作成手鍊串珠紀念。（TVBS授權使用）

秦綾謙將Yumi葬在過去兩人一起散步時會經過的樹下，每天去那邊送花，跟Yumi講講當天發生的事，她笑說：「我每次對樹自言自語的時候，都很怕嚇到在公園運動的人。」秦綾謙還把Yumi的骨灰做成串珠，串成手鍊戴在手上，讓她能繼續陪伴左右。但因始終放不下Yumi，秦綾謙像是浮木一般，用了各種方法想得知她與Yumi是否有緣再見。但不管是詢問神明，或找寵物溝通師，得到的答案都是「Yumi不會再回來了，但會另有安排。」秦綾謙無奈的說。

談到與玉米相遇的經過，秦綾謙回答：「就是緣份。」因為剛好遇到熟識的犬舍要歇業，所以將犬隻送養。但巧合的是，玉米一出生，就有一條從胸部到跨下的胎記，這胎記跟YUMI因為乳腺腫瘤開刀，留下的疤痕幾乎一模一樣。她說：「當時在犬舍也沒有發現，是某天回家玉米睡到腿開開才發現。」這樣玄妙的巧合，讓秦綾謙一開始還不相信，以為只是狗毛的分界線，但把毛撥開後，才發現那真的是在肚皮上的胎記。確認是胎記的當下，秦綾謙跟媽媽也紅了眼眶，相視而哭。對她們來說，這巧合像是Yumi冥冥之中指定，要玉米繼續陪伴在她們身邊，彷彿是Yumi留給她最後的禮物，「應該是Yumi要強迫我往前走吧。」那道刀疤胎記，也讓本來自認沒辦法再養狗的秦綾謙，終於能跨出那一步，決定繼續再愛 。

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