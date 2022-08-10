小兄妹落雨玩水 街坊影相網上公審 網民齊撐「童年應該係咁」

最近風暴「木蘭」為本港帶來連日不穩天氣，包括猛烈陣風及暴雨，不少市民都選擇留在室內避雨。昨日（9日），有網民在社交平台上載一張相片，並說道「邊個既（嘅）工人自己認領」，並附上「嬲嬲」表情符號。從圖片可見，兩名孩子正在淋雨玩耍，而爸爸則在旁影相留念。原意網上圍爐相片，網民則持相反意見，並反擊說「童年應該係咁喎！」。



小朋友愛玩，看到甚麼就玩甚麼，對著所有事都持有好奇心，或者這就是童年，開心就是最好！不過，昨日（9日）有網民在facebook群組「沙田之友」上載圖片，並對圖片中的成人感到不妥，因為他認為父母或監護人不應讓小朋友淋雨，更留言說「邊個既（嘅）工人自己認領」，並附上「嬲嬲」表情符號。

兩名小朋友正在開心玩水，在旁的成人則拍照留念（沙田之友＠facebook圖片）

從相片可見，兩兄妹走到簾棚邊緣，感覺像站於水簾入口處般，兩兄妹被雨水淋得全身濕透，但看起來是十分享受。在旁的疑為爸爸的家長亦沒有反感或阻止，反而是舉起手機為兩兄妹拍照留念。

網民「童年應該係咁」

網民認為拍攝者過於大驚小怪、小題大材，小朋友玩得開心，在安全情況下玩耍並沒不妥。而且畫面看起來十分溫馨，兩兄妹共同玩耍，長大後也會想起這段回憶；亦有網民認為就是年幼時才會這樣做，長大後也未會感受「淋雨」的滋味。

網民同時欣賞該名家長有童心，願意讓小朋友這樣玩，不只是一律阻止小孩行為。其實只要回家後盡快洗澡，不要著涼就可以了。



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